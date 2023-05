Αυτοκτόνησε η Heather Armstrong, η «βασίλισσα των blog για μαμάδες»

Αυτοκτόνησε η πρωτοπόρος μπλόγκερ για θέματα μητρότης, Heather Armstrong, η οποία έγινε γνωστή ως συγγραφέας και διαδικτυακή περσόνα μέσα από τον ιστοτότοπο της Dooce.com, όταν πριν από χρόνια ξεκίνησε να γράφει αναπολογητικά τόσο για τα άγχη της μητρότητας, όσο και για τη μάχη της με την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό.

Η είδηση του αναπάντεχου τέλους της 47χρονης έγινε γνωστή από τον σύντροφό της, Pete Ashdown, ο οποίος δήλωσε στο Associated Press ότι τη βρήκε νεκρή το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι τους στο Salt Lake City.

Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της και συνέταιρό της, Jon Armstrong, ξεκίνησε το Dooce το 2001 και το ανέδειξε σε μια επικερδή επιχείρηση. Ήταν μία από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς μαμάδες μπλόγκερ, γράφοντας ειλικρινά για τα παιδιά της, τις σχέσεις της και άλλες προκλήσεις σε μια εποχή που τα προσωπικά μπλογκ γνώριζαν τεράστια άνθηση.

Η ίδια υπήρξε ενεργή και στα social media και στον χώρο των εκδόσεων, βγάζοντας το 2009 τα απομνημονεύματά της με τίτλο "It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita".

Εκείνη τη χρονιά, η Άρμστρονγκ εμφανίστηκε στο "The Oprah Winfrey Show" και ήταν στη λίστα του Forbes με τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης.

Το 2012, οι Άρμστρονγκ ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν. Η διάσημη μπλόγκερ να βγαίνει με τον Ashdown, πρώην υποψήφιο γερουσιαστή των ΗΠΑ, πριν από σχεδόν έξι χρόνια. Ζούσαν μαζί με τα παιδιά της Άρμστρονγκ, τη 19χρονη Λέτα και τη 13χρονη Μάρλο. Έχει τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο που περνούσαν επίσης χρόνο στο σπίτι τους.

Ο Ashdown, συντετριμμένος από την εξέλιξη, δήλωσε στο AP ότι ήταν νηφάλια για περισσότερους από 18 μήνες και πρόσφατα είχε υποτροπιάσει, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη μάχη της συντρόφου του με τον αλκοολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπλόγκερ αγαπήθηκε για τις αναρτήσεις της, αλλά και δίχασε κυρίως λόγω της εξαιρετικά σκληρής γλώσσας που χρησιμοποιούσε για θέματα που είχαν να κάνουν με την εγκυμοσύνη, τον θηλασμό, την εργασία στο σπίτι και άλλα σύγχρονα και κάποτε εξαιρετικά «πολωτικά» θέματα. Καθώς η δημοτικότητά της αυξανόταν, αυξήθηκαν και οι αιχμές των επικριτών, οι οποίοι την κατηγορούσαν για έλλειψη τρόπων και χαμηλό επίπεδο.

Ένα από τα πιο συγκινητικά post της αφορούσε την διαρκή προσπάθειά της να μείνει μακριά από το αλκοόλ.

«Στις 8 Οκτωβρίου 2021 γιόρτασα έξι μήνες νηφαλιότητας μόνη μου στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι μου, νιώθοντας σαν να ήμουν ένα πληγωμένο ζώο που ήθελε να μείνει μόνο του να πεθάνει. Δεν υπήρχε κανείς στη ζωή μου που θα μπορούσε να κατανοήσει πόσο συμβολική νίκη ήταν για μένα, αν και ... γεμάτη με δάκρυα και λυγμούς τόσο βίαιους που κάποια στιγμή νόμιζα ότι το σώμα μου θα σκιστεί στα δύο. Η θλίψη με βύθισε σε παλιρροϊκά κύματα πόνου. Για λίγες ώρες δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Η νηφαλιότητα δεν ήταν κάποιο μυστήριο που έπρεπε να λύσω. Ήταν απλώς να κοιτάζω όλες τις πληγές μου και να μαθαίνω πώς να ζω με αυτές».

Στα απομνημονεύματά της, περιέγραψε πώς το blog της ξεκίνησε ως ένας τρόπος να μοιράζεται τις σκέψεις της για την ποπ κουλτούρα με φίλους της που βρίσκονταν σε άλλες χώρες. Μέσα σε ένα χρόνο, το κοινό της αυξήθηκε από λίγους φίλους σε χιλιάδες αγνώστους σε όλο τον κόσμο.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ένα κείμενό της εναντίον του εργοδότη της έγινε αφορμή για να απολυθεί και η καταγραφή αυτής της εμπειρίας έγινε η αφορμή για όλο και πιο προσωπικές εξομολογήσεις που μιλούσαν στην καρδιά των αναγνωστών της. Όταν έμεινε έγκυος, όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει, βρέθηκε με έναν «ατέλειωτο θησαυρό περιεχομένου» ως νέα μητέρα.

Στην ακμή της διαδικτυακής και εκδοτικής δραστηριότητάς της, η Dooce έφτασε να έχει περισσότερους από 8 εκατομμύρια μηνιαίους αναγνώστες, ένα υγιές κοινό που της επέτρεψε να εκμεταλλευτεί οικονομικά την online παρουσία της.

Η Άρμστρονγκ μεγάλωσε στο Μέμφις του Τενεσί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, αλλά εγκατέλειψε την πίστη μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Brigham Young και τη μετακόμισή της στο Λος Άντζελες. Υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη για μεγάλο μέρος της ζωής της, αλλά είχε διαγνωστεί με αυτήν και δεν είχε αντιμετωπίσει το πρόβλημα, μέχρι που βρέθηκε στο κολέγιο, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια.

Το 2017, μετά τη διάλυση του γάμου της, η σταρ του διαδικτύου που ονομάστηκε "η βασίλισσα των μαμάδων μπλόγκερ" από το περιοδικό The New York Times Magazine κατέγραψε πτώση στη δημοτικότητά της, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησαν τη δική τους δυναμική.

Η κατάθλιψή της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να εγγραφεί σε κλινική δοκιμή στο Νευροψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Την έβαλαν σε χημικά επαγόμενο κώμα για 15 λεπτά κάθε φορά και για 10 συνεδρίες.

«Όταν είσαι τόσο απελπισμένος, δοκιμάζεις τα πάντα. Πίστευα ότι τα παιδιά μου άξιζαν να έχουν μια ευτυχισμένη, υγιή μητέρα και έπρεπε να ξέρω ότι είχα δοκιμάσει όλες τις επιλογές για να είμαι αυτό που έπρεπε για εκείνα. Ειδικά από τη στιγμή που ένιωθα ότι δεν θέλω να ζω», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο Vox.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι μία αιτία υποτροπής της διαγνωσμένης κατάθλιψης της ήταν ακριβώς και η έκθεσή της στο Διαδίκτυο.

«Το μίσος ήταν πολύ, πολύ τρομακτικό και πολύ, πολύ δύσκολο να το βιώνω. Είναι κάτι που τρυπώνει στο κεφάλι σου και τρώει τον εγκέφαλό σου. Είχε γίνει ανυπόφορο», δήλωνε τότε και πριν βαλει τέλος στη ζωή της.

Με στοιχεία από ΑΡ