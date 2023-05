Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ- Μια σύλληψη

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ 10 στο Λονδίνο, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία, σύμφωνα με αναφορές βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Για το περιστατικό που συνέβη στην κατοικία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στην Ντάουνινγκ Στριτ έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο.

Η οδός Γουάιτχολ στο Λονδίνο έχει κλείσει μετά από συμβάν όπου το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ.

Αναλυτικότερα, ένας άνδρας συνελήφθη αφού προσέκρουσε στις πύλες της Ντάουνινγκ Στριτ με το αυτοκίνητο που οδηγούσε, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα στο σημείο με την υποψία εγκληματικής ενέργειας και επικίνδυνης οδήγησης, ανακοίνωσε η αστυνομία του City of Westminster, μετά τη σύγκρουση γύρω στις 4:20 μ.μ..

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς και οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του συμβάντος.

Πλάνα από τη σύγκρουση έδειχναν ένα όχημα να κατευθύνεται προς την πύλη με αργό ρυθμό, πριν επιβραδύνει περισσότερο πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης.

