Η Τζιλ Μπάιντεν στη Ντάουνινγκ Στριτ πριν τη στέψη- Απών ο Τζο Μπάιντεν

Η Τζι Μπάιντεν συναντήθηκε σήμερα με τη σύζυγο του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, την Ακσάτα Μέρτι, λίγο πριν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η τελετή ενθρόνισης θα λάβει χώρα αύριο στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, παρουσία ξένων αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων.

Η Τζιλ Μπάιντεν θα επισκεφθεί σήμερα το απόγευμα ένα σχολείο μαζί με την Ακσάτα Μέρτι, πριν συναντηθεί με το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και στη συνέχεια με τον βασιλιά Κάρολο σε δεξίωση στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Είναι τιμή να εκπροσωπώ τις ΗΠΑ για αυτή την ιστορική στιγμή και να τιμώ την ειδική σχέση μεταξύ των χωρών μας», ανέφερε η Τζιλ Μπάιντεν στο Twitter πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία.

