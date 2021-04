Μετά την κατακραυγή και τα αρνητικά σχόλια, η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέσυρε δυο βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με στόχο να διδάξουν τους εφήβους περί συναίνεσης και σεξουαλικών επιθέσεων.

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική καμπάνια χρησιμοποιούσε μεταφορές, όπως να πασαλείφεται το πρόσωπο κάποιου με μιλκσέικ, προκειμένου να απεικονίσει την έλλειψη σεβασμού και την κακοποίηση.

Ακτιβιστές υπέρ της ισότητας χαρακτήρισαν τα βίντεο «περίεργα» και «ανησυχητικά» ταυτόχρονα.

Οι αρχές αφαίρεσαν το βίντεο με το μιλκσέικ και ένα ακόμη περί εξαναγκασμού, που έδειχνε ένα κορίτσι να αναρωτιέται αν θα κολυμπήσει με καρχαρίες.

Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε αρχικά την καμπάνια, που είπε ότι δημιουργήθηκε με την βοήθεια ειδικών. Η απόφαση να αποσυρθούν τα βίντεο ήρθε μετά την έντονη αρνητική κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών ακτιβιστών.

«Πραγματικά επιβλαβή»

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, που ανέβηκε στο σάιτ The Good Society, περιλαμβάνει πάνω από 350 βίντεο, ιστορίες και podcast. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος Respect Matters προκειμένου να διδάξει περί σεβασμού στις σχέσεις, στα σχολεία.



Ένα βίντεο, σχεδιασμένο για μαθητές ηλικίας 14-17 ετών, δείχνει ένα έφηβο κορίτσι να ρίχνει μιλκσέικ στο πρόσωπο του αγοριού της χωρίς την άδειά του. Το βίντεο στη συνέχεια χρησιμοποιεί άλλα παραδείγματα όπως η κατανάλωση πίτσας ή το «άγγιγμα των οπισθίων», όπου πρέπει να ζητείται άδεια.

Άλλο βίντεο σχετικά με τον σεβασμό των αποφάσεων και επιλογών άλλων ανθρώπων δείχνει ένα έφηβο κορίτσι να έχει αμφιβολίες για το αν θέλει να κολυμπήσει με καρχαρίες, ενώ ένα αγόρι προσπαθεί να την πείσει να το κάνει.

Το σάιτ της Good Society χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό υλικό ως ένα «ευέλικτο, διαδικτυακό πρόγραμμα που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ασφαλείς, υγιείς και με σεβασμό σχέσεις».

Ωστόσο ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά του βιασμού είπαν ότι το υλικό είναι «επιβλαβές», αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τις λέξεις σεξ, βιασμός ή επίθεση και δεν αντικατοπτρίζει ρεαλιστικές καταστάσεις ή σχέσεις.

Like, teenagers are aware of what sex is? You can just say sex. Surely you would think that when trying to stop people from committing rape and sexual assault, we could just use the words.