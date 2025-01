Αυστραλία: «Άγιοι» γονείς και 12 μέλη αίρεσης ένοχοι για τον θάνατο διαβητικού κοριτσιού

Δύο γονείς και 12 μέλη μιας θρησκευτικής κοινότητας στην Αυστραλία με την ονομασία «Άγιοι» (The Saints), κατηγορούμενοι για τον θάνατο ενός 8χρονου κοριτσιού, το οποίο πέθανε λόγω της στέρησης της φαρμακευτικής αγωγής του για τον διαβήτη, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας την Τετάρτη.

Η Ελίζαμπεθ Ρόουζ Στρούς πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 2022 στο σπίτι της οικογένειάς της στο Τουγούμπα, στην πολιτεία Κουίνσλαντ, έπειτα από έξι ημέρες χωρίς τις συνταγογραφούμενες ενέσεις ινσουλίνης για τον διαβήτη τύπου 1.

Ο πατέρας της, Τζέισον Ρίτσαρντ Στρούς, 53 ετών, και ο ηγέτης της θρησκευτικής ομάδας της οικογένειας, που ονομάζεται «The Saints» (Άγιοι), Μπρένταν Λουκ Στίβενς, 63 ετών, είχαν κατηγορηθεί για το πιο σοβαρό έγκλημα της δολοφονίας, αλλά ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κουίνσλαντ, Μάρτιν Μπερνς, τους έκρινε και τους δύο ένοχους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο Μπερνς έκρινε επίσης ένοχα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας άλλα 12 μέλη της θρησκευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του θύματος, Κέρι Ελίζαμπεθ Στρούς, 49 ετών, και του αδελφού της, Ζάκαρι Άλαν Στρούς, 22 ετών. Κανείς από τους κατηγορούμενους δεν αθωώθηκε.

14 religious extremists in Australia have been found guilty of killing an 8-year-old girl by withholding her diabetes medication.



Elizabeth Rose Struhs died after 6 days without her prescribed insulin because every adult in her life trusted God to heal her of type-1 diabetes.… pic.twitter.com/TJW8msz0nU