The Atlantic: Ο διευθυντής του FBI «αγνοείται» - Ανησυχία για τη συμπεριφορά του Πατέλ

Την Παρασκευή 10 Απριλίου, λίγο πριν αποχωρήσει από τη δουλειά για το Σαββατοκύριακο, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αντιμετώπισε πρόβλημα πρόσβασης σε εσωτερικό σύστημα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με εννέα άτομα που έχουν γνώση του περιστατικού, πείστηκε γρήγορα ότι είχε αποκλειστεί από το σύστημα και πανικοβλήθηκε, καλώντας συνεργάτες και συμμάχους για να τους πει ότι είχε απολυθεί από τον Λευκό Οίκο. Δύο εξ' αυτών μίλησαν στο «The Atlantic», και περιέγραψαν πως μάλλον «βίωσε κρίση πανικού».

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα εντός του FBI, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανακούφιση. Ο Λευκός Οίκος δέχθηκε τηλεφωνήματα από αξιωματούχους και μέλη του Κογκρέσου που ζητούσαν να μάθουν ποιος βρίσκεται πλέον επικεφαλής.

Kash Patel’s colleagues are alarmed by what they describe as erratic behavior and excessive drinking—conduct that could cost him his job, Sarah Fitzpatrick reports. She spoke with more than two dozen people with knowledge of his conduct, some of whom described it as a… — The Atlantic (@TheAtlantic) April 17, 2026

FBI: Ο Κας Πατέλ φοβάται πως θα χάσει τη θέση του

Τελικά, η απάντηση ήταν ότι παρέμενε ο ίδιος. Δεν είχε απολυθεί. Το πρόβλημα φαίνεται να οφειλόταν σε τεχνικό σφάλμα και επιλύθηκε γρήγορα. «Ήταν τελικά ανοησίες», ανέφερε αξιωματούχος του FBI.

Ωστόσο, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους, ο Πατέλ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος ότι κινδυνεύει να χάσει τη θέση του. Και, όπως λένε, υπάρχουν λόγοι για αυτό, ανάμεσά τους και περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, είχε αναφερθεί ότι συγκαταλέγεται στους αξιωματούχους που ενδέχεται να απομακρυνθούν μετά την αποχώρηση της γενικής εισαγγελέως, Παμ Μπόντι. «Όλοι περιμένουμε απλώς την ανακοίνωση», είπε αξιωματούχος του FBI, ενώ άλλες πηγές σημειώνουν ότι ήδη συζητείται ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος, Καρολάιν Λέβιτ υποστήριξε ότι, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πατέλ, η εγκληματικότητα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 100 ετών και ότι ο διευθυντής του FBI παραμένει «κομβικός παράγοντας» στην πολιτική νόμου και τάξης.

Ο ίδιος ο Πατέλ απάντησε μέσω ανακοίνωσης του FBI: «Δημοσιεύστε τα όλα, είναι ψέματα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια».

Memo to the fake news - the only time I’ll ever actually be concerned about the hit piece lies you write about me will be when you stop. Keep talking, it means I’m doing exactly what I should be doing. And no amount of BS you write will ever deter this FBI from making America… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 18, 2026

«Ασταθής και απρόβλεπτος» ο Πατέλ

Το περιστατικό με το σύστημα υπολογιστών θεωρείται ενδεικτικό μιας γενικότερης εικόνας εντός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Ενδεικτικά, πάνω από 20 άτομα, νυν και πρώην στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, συνεργάτες, πολιτικοί και άλλοι, περιγράφουν έναν επικεφαλής που εμφανίζεται καχύποπτος, παρορμητικός και συχνά βγάζει συμπεράσματα χωρίς επαρκή στοιχεία.

Όπως λένε, τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά. Περιλαμβάνουν εμφανή μέθη σε δημόσιους χώρους και ανεξήγητες απουσίες από κρίσιμες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Πατέλ συχνά καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ σε ιδιωτικά κλαμπ στην Ουάσινγκτον, αλλά και στο Λας Βέγκας, όπου περνά συχνά τα Σαββατοκύριακά του. Σε αρκετές περιπτώσεις, συναντήσεις και ενημερώσεις μετατέθηκαν για αργότερα μέσα στην ημέρα λόγω των νυχτερινών του εξόδων.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι μέλη της ασφάλειάς του δυσκολεύτηκαν να τον ξυπνήσουν, ενώ σε μία περίπτωση ζητήθηκε ακόμη και ειδικός εξοπλισμός διάρρηξης, καθώς δεν ανταποκρινόταν πίσω από κλειδωμένη πόρτα.

Ανησυχία για την εθνική ασφάλεια υπό τη διοίκηση Πατέλ

Ορισμένοι εντός του FBI θεωρούν ότι με την προσωπική του συμπεριφορά, ενδεχομένως να απειλεί και τη δημόσια ασφάλεια. Ο επικεφαλής του FBI, τονίζουν, πρέπει να είναι διαθέσιμος και συγκεντρωμένος, ειδικά σε περιόδους έντασης, όπως η σύγκρουση με το Ιράν.

«Αυτό είναι που με κρατά ξύπνιο τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος. Οι ανησυχίες εντείνονται από το γεγονός ότι ο Πατέλ φέρεται να απουσιάζει συχνά από τα κεντρικά γραφεία, καθυστερώντας κρίσιμες αποφάσεις και δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, λένε πηγές, καθυστερήσεις του οδήγησαν ακόμη και έμπειρους πράκτορες σε έντονες αντιδράσεις.

Ο Πατέλ κατηγορείται επίσης για παρορμητικές κινήσεις σε κρίσιμες έρευνες. Σε μία περίπτωση ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ύποπτος για πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο, όμως το άτομο αφέθηκε ελεύθερο λίγο αργότερα.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις εντός του FBI, απομακρύνοντας στελέχη που θεωρεί «αντι-Τραμπ» ή «μέλη του βαθιού κράτους». Αυτό, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, έχει αποδυναμώσει την υπηρεσία.

Η μείωση έμπειρου προσωπικού, σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου «λείπει η εμπειρία για να εντοπιστούν έγκαιρα απειλές», όπως σημειώνεται.

Με πληροφορίες από The Atlantic

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το 25% των πρακτόρων του FBI είναι τώρα στις τάξεις της ICE