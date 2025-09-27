ΔΙΕΘΝΗ
Το FBI απέλυσε πράκτορες που γονάτισαν σε διαδήλωση μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Οι φωτογραφίες τούς έδειχναν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που ακολούθησε τη δολοφονία του Φλόιντ στη Μινεάπολη

Φωτ: Χ
Το FBI απέλυσε δεκάδες πράκτορες που είχαν φωτογραφηθεί γονατιστοί σε διαδήλωση υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Την είδηση μετέδωσαν την Παρασκευή πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι οποίες μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο ανωνυμίας.

Οι πράκτορες είχαν αρχικά μετακινηθεί σε άλλες θέσεις την άνοιξη του 2023, αλλά πλέον απολύθηκαν οριστικά. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά σύμφωνα με δύο πηγές, φτάνει περίπου τους 20. Οι φωτογραφίες τούς έδειχναν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που ακολούθησε τον θάνατο του Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Η Ένωση Πρακτόρων του FBI επιβεβαίωσε ότι περισσότερα από δώδεκα μέλη της απολύθηκαν, ανάμεσά τους και βετεράνοι στρατιωτικοί. Σε ανακοίνωσή της κατήγγειλε την απόφαση ως παράνομη και κάλεσε το Κογκρέσο να διερευνήσει την υπόθεση. «Αντί να τηρηθεί η δέουσα διαδικασία, ο διευθυντής Πατέλ παραβίασε τα συνταγματικά και νομικά δικαιώματα αυτών των πρακτόρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το FBI δεν σχολίασε επισήμως.

Εκκαθαρίσεις στην κορυφή του FBI

Οι απολύσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση που επιχειρεί ο διευθυντής Κας Πατέλ. Τον περασμένο μήνα είχαν απομακρυνθεί πέντε ανώτατα στελέχη και πράκτορες, γεγονός που, σύμφωνα με πρώην και νυν αξιωματούχους, έχει επιδεινώσει το ηθικό στην υπηρεσία.

Ο Κας Πατέλ / Φωτ: EPA, αρχείου

Μεταξύ αυτών ήταν ο Στιβ Τζένσεν, που είχε εποπτεύσει έρευνες για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, και ο Μπράιαν Ντρίσκολ, προσωρινός διευθυντής του FBI στην αρχή της θητείας Τραμπ, ο οποίος είχε αρνηθεί να παραδώσει στο υπουργείο Δικαιοσύνης τα ονόματα πρακτόρων που συμμετείχαν στις ίδιες έρευνες.

Άλλοι απομακρυνθέντες είχαν συμμετάσχει σε έρευνες υψηλού προφίλ, όπως αυτή για τα απόρρητα έγγραφα του Ντόναλντ Τραμπ ή την υπόθεση του συμβούλου του Πίτερ Ναβάρο.

Προσφυγές στη δικαιοσύνη

Τρεις από τους απολυμένους —οι Τζένσεν, Ντρίσκολ και Σπένσερ Έβανς— κατέθεσαν αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Πατέλ γνώριζε πως ήταν «πιθανόν παράνομο» να απολύονται πράκτορες λόγω των υποθέσεων που χειρίστηκαν, αλλά δεν μπορούσε να αντισταθεί στην πίεση του Λευκού Οίκου και του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία επιδίωκαν την εκκαθάριση όλων όσοι ερεύνησαν τον Τραμπ.

Ο Πατέλ διέψευσε σε πρόσφατη κατάθεσή του στο Κογκρέσο ότι ακολούθησε εντολές του Λευκού Οίκου και δήλωσε πως οι απολυθέντες «δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα του FBI».

Με πληροφορίες από Associated Press

