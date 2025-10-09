ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το 25% των πρακτόρων του FBI είναι τώρα στις τάξεις της ICE

Σχεδόν το 25% των πρακτόρων του FBI έχουν ανατεθεί σε επιβολή της μετανάστευσης, προκαλώντας ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, την ηθική των πρακτόρων και τη διαχείριση σύνθετων υποθέσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το 25% των πρακτόρων του FBI είναι τώρα στις τάξεις της ICE Facebook Twitter
φωτ. αρχείου: Getty
0

Σχεδόν ένας στους τέσσερις πράκτορες του FBI, δηλαδή περίπου 3.000 άτομα, έχει ανατεθεί πλέον σε καθήκοντα επιβολής της μετανάστευσης, με τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας να φτάνουν ακόμη και στο 40%. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια ριζική αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, η οποία παραδοσιακά είχε επικεντρωθεί στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι ανακατατάξεις έχουν προκαλέσει ανησυχία σε νυν και πρώην πράκτορες, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ηθική είναι χαμηλή και οι σύνθετες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας κινδυνεύουν να παραμεληθούν, καθώς οι πράκτορες αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χρόνο σε συλλήψεις μεταναστών.

Οι πράκτορες που ασχολούνται με την επιβολή της μετανάστευσης συνεργάζονται με το ICE για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ έχουν αποσπαστεί από τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κυβερνοασφάλεια, η διακίνηση ναρκωτικών και η κατασκοπεία.

Η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία του FBI

Η έντονη εστίαση στη μετανάστευση και τα τοπικά εγκλήματα έχει καταστήσει ορισμένα γραφεία, όπως της Ουάσιγκτον, υπερφορτωμένα, με εκατοντάδες πράκτορες να εργάζονται βραδινές βάρδιες επανειλημμένα κάθε εβδομάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις άλλων σημαντικών ερευνών και σε ανησυχία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για απειλές εθνικής ασφάλειας.

Η διοίκηση Πατέλ έχει επίσης απομακρύνει ανώτερα στελέχη και απολύσει πράκτορες που θεωρεί ότι δεν υποστηρίζουν πλήρως τις προεδρικές πολιτικές, δημιουργώντας φόβο στους υπαλλήλους για πιθανή απόλυση.

Η γενική εισαγγελέας Bondi υπερασπίστηκε τις αποφάσεις για την αποστολή περισσότερων πρακτόρων σε ICE και την ενίσχυση της επιβολής της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή η στρατηγική είναι κρίσιμη για την προστασία των πολιτών και τη σύλληψη παρανόμων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν διαπράξει βίαια εγκλήματα.

Η ανακατανομή των πρακτόρων του FBI αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μεταμορφώσει την υπηρεσία, αλλά πολλοί ανησυχούν ότι η υπερβολική εστίαση στη μετανάστευση και τα τοπικά εγκλήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εθνική ασφάλεια και τις σύνθετες ερευνητικές υποθέσεις που καθιστούν το FBI κορυφαία υπηρεσία επιβολής του νόμου στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Βασιλιάς Κάρολος βγάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Διεθνή / Ο Βασιλιάς Κάρολος ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη φιλοσοφία της αρμονίας και το περιβάλλον

Ο βασιλιάς Κάρολος δηλώνει ότι θέλει να εμπνεύσει ένα «αίσθημα αποφασιστικότητας» για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς ανακοινώνονται λεπτομέρειες για το νέο του ντοκιμαντέρ
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Διεθνή / Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα»
LIFO NEWSROOM
Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Διεθνή / Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»
LIFO NEWSROOM
«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Διεθνή / Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς καταλήγουν σε συμφωνία εκεχειρίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ - Όλοι οι όμηροι απελευθερώνονται, αρχίζει η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
 
 