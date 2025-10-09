Το 25% των πρακτόρων του FBI είναι τώρα στις τάξεις της ICE

Σχεδόν ένας στους τέσσερις πράκτορες του FBI, δηλαδή περίπου 3.000 άτομα, έχει ανατεθεί πλέον σε καθήκοντα επιβολής της μετανάστευσης, με τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας να φτάνουν ακόμη και στο 40%. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια ριζική αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, η οποία παραδοσιακά είχε επικεντρωθεί στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι ανακατατάξεις έχουν προκαλέσει ανησυχία σε νυν και πρώην πράκτορες, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ηθική είναι χαμηλή και οι σύνθετες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας κινδυνεύουν να παραμεληθούν, καθώς οι πράκτορες αφιερώνουν ολοένα περισσότερο χρόνο σε συλλήψεις μεταναστών.

Οι πράκτορες που ασχολούνται με την επιβολή της μετανάστευσης συνεργάζονται με το ICE για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ έχουν αποσπαστεί από τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η κυβερνοασφάλεια, η διακίνηση ναρκωτικών και η κατασκοπεία.

Η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία του FBI

Η έντονη εστίαση στη μετανάστευση και τα τοπικά εγκλήματα έχει καταστήσει ορισμένα γραφεία, όπως της Ουάσιγκτον, υπερφορτωμένα, με εκατοντάδες πράκτορες να εργάζονται βραδινές βάρδιες επανειλημμένα κάθε εβδομάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις άλλων σημαντικών ερευνών και σε ανησυχία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για απειλές εθνικής ασφάλειας.

Η διοίκηση Πατέλ έχει επίσης απομακρύνει ανώτερα στελέχη και απολύσει πράκτορες που θεωρεί ότι δεν υποστηρίζουν πλήρως τις προεδρικές πολιτικές, δημιουργώντας φόβο στους υπαλλήλους για πιθανή απόλυση.

Η γενική εισαγγελέας Bondi υπερασπίστηκε τις αποφάσεις για την αποστολή περισσότερων πρακτόρων σε ICE και την ενίσχυση της επιβολής της μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή η στρατηγική είναι κρίσιμη για την προστασία των πολιτών και τη σύλληψη παρανόμων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν διαπράξει βίαια εγκλήματα.

Η ανακατανομή των πρακτόρων του FBI αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μεταμορφώσει την υπηρεσία, αλλά πολλοί ανησυχούν ότι η υπερβολική εστίαση στη μετανάστευση και τα τοπικά εγκλήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εθνική ασφάλεια και τις σύνθετες ερευνητικές υποθέσεις που καθιστούν το FBI κορυφαία υπηρεσία επιβολής του νόμου στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Washington Post

