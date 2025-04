«Αρκετά πια»: Το μνημείο των Χάρι και Μέγκαν για θανάτους παιδιών που αποδίδονται στα social media

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη ένα μνημείο στη μνήμη παιδιών που πέθαναν υπό συνθήκες τις οποίες οι οικογένειές τους συνδέουν με τη χρήση των social media.

Το ζευγάρι κάλεσε για αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, δηλώνοντας ότι «δεν γίνεται αρκετά».

«Θέλουμε να δούμε αλλαγές, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα παιδιά εξαιτίας των social media», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι στο BBC Breakfast. Ο ίδιος εξέφρασε την ανακούφισή του που τα παιδιά του είναι ακόμα μικρά και μακριά από τις πλατφόρμες.

Το μνημείο, με την ονομασία Lost Screen Memorial, αποτελείται από 50 φωτεινά κουτιά σε σχήμα κινητών τηλεφώνων. Σε κάθε ένα προβάλλεται η φωτογραφία ενός παιδιού, του οποίου ο θάνατος, σύμφωνα με τους συγγενείς του, σχετίζεται με την επιρροή των social media.

Η εγκατάσταση, που θα παραμείνει ανοιχτή για 24 ώρες, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο Parents’ Network, το οποίο έχει ιδρύσει το ίδρυμα Archewell των Χάρι και Μέγκαν για να στηρίξει γονείς που έχουν βιώσει παρόμοιες απώλειες.

Το ζευγάρι στηρίζει το αίτημα των γονιών για πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα των παιδιών τους που έχουν πεθάνει, παρά τις αντιρρήσεις που εγείρονται για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.

Ακόμη, ο πρίγκιπας Χάρι επέκρινε τις τεχνολογικές εταιρείες για το γεγονός ότι, επικαλούμενες το απόρρητο, αρνούνται να παραδώσουν πληροφορίες στις οικογένειες. «Είναι λάθος να λες σε έναν πατέρα και μια μητέρα ότι δεν μπορούν να μάθουν τι έκανε το παιδί τους στα social media εξαιτίας του απορρήτου του ίδιου του παιδιού», υποστήριξε.

Από την πλευρά της, η Μέγκαν χαρακτήρισε το πρόβλημα παγκόσμιο και τόνισε ότι «αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, είναι ότι τα παιδιά πρέπει να είναι ασφαλή». Εξήρε, επίσης, τους γονείς που έχουν βρει το θάρρος να μιλήσουν δημόσια, λέγοντας πως «εκπροσωπούν την ελπίδα και την προοπτική για κάτι καλύτερο».

🏛️ The Duke & Duchess of Sussex in New York: A Moment of Solemn Reflection This week at the TIME100 Summit, Their Royal Highnesses joined nearly 50 grieving families at the "Lost Screen" Memorial—a poignant tribute to children lost to the devastating harms of social media. 📍… pic.twitter.com/yKCYmG5YvF

Ξεχωριστά από την εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ομάδα Βρετανών γονέων πραγματοποίησε διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από τα γραφεία της Meta. Ανάμεσά τους ήταν και η Έλεν Ρουμ από το Τσέλτεναμ, η οποία έχασε τον 14χρονο γιο της, Τζουλς, το 2022, σε περιστατικό που συνδέεται με διαδικτυακό challenge. Η ίδια πιστεύει ότι τα δεδομένα από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη.

«Για τον Τζουλς είναι πλέον αργά, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα παιδιά στον κόσμο που μπορούμε ακόμη να προστατεύσουμε. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο BBC.

Στην ίδια διαμαρτυρία συμμετείχε και ο Μαρκ Κένεβαν, πατέρας του 13χρονου Ίσαακ, ο οποίος πέθανε το 2022. «Το μόνο που ζητάμε είναι βοήθεια για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», δήλωσε. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι ο θάνατος του Ίσαακ οφειλόταν σε ατύχημα, όμως η οικογένεια θεωρεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν ρόλο στην τραγωδία.

Η μητέρα του, Λίζα Κένεβαν, ανέφερε ότι η συμπόρευση των οικογενειών που θρηνούν τα παιδιά τους έχει δυναμώσει τις φωνές τους. «Η φωνή μας δυναμώνει. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε», τόνισε.

'This is a global problem, we've got to change things'



Ellen Roome, whose son Jools died by suicide after she believed he took part in an online challenge, spoke to #BBCBreakfast in New York where she joined other British parents taking legal action against social media… pic.twitter.com/yAJsTVREAk