Αριάνα Γκράντε: Στη δικαιοσύνη ο άνδρας που όρμησε πάνω της στη Σιγκαπούρη

Ένας άνδρας που πέρασε την ασφάλεια και άγγιξε την Aριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη κατηγορείται για παραβίαση της δημόσιας τάξης.

Στο βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται ο 26χρονος να παρακάμπτει τους φωτογράφους και να ορμά προς την Aριάνα Γκράντε, ενώ το καστ της ταινίας κατέβαινε έναν διάδρομο περικυκλωμένο από θαυμαστές.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, η συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo, φαίνεται να τον απωθεί την ώρα που η ίδια φαίνεται σοκαρισμένη όταν ο 26χρονος την αγγίζει.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

Ο 26χρονος είχε δημοσιεύσει στο Instagram την Πέμπτη ότι ήταν «ελεύθερος μετά τη σύλληψή του» ωστόσο, την Παρασκευή το απόγευμα, δικαστήριο της Σιγκαπούρης τον κατηγόρησε για δημόσια ενόχληση.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή στη χώρα, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι σκοπεύει να δηλώσει ένοχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος, δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια κίνηση. Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «Troll Most Hated», συχνά εισβάλλει σε συναυλίες ή εκδηλώσεις.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιλαμβάνονται βίντεο όπου διακόπτει άλλες εκδηλώσεις διασήμων, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας της Katy Perry στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο και σε συναυλία των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.

Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως 2.000 Σιγκαπουριανά δολάρια (περίπου 1.540 δολάρια ΗΠΑ ή 1.170 λίρες), με τους θαυμαστές της Αριάνα ΓΚράντε να ζητούν την απέλασή του.

Με πληροφορίες από BBC