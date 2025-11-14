ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αριάνα Γκράντε: Στη δικαιοσύνη ο άνδρας που όρμησε πάνω της στη Σιγκαπούρη

Δείτε το βίντεο με την αντίδραση της δημοφιλούς τραγουδίστριας και ηθοποιού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αριάνα Γκράντε: Στη δικαιοσύνη ο άνδρας που όρμησε πάνω της στη Σιγκαπούρη Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Αριάνα Γκράντε / EPA
0

Ένας άνδρας που πέρασε την ασφάλεια και άγγιξε την Aριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη κατηγορείται για παραβίαση της δημόσιας τάξης.

Στο βίντεο που έγινε viral, καταγράφεται ο 26χρονος να παρακάμπτει τους φωτογράφους και να ορμά προς την Aριάνα Γκράντε, ενώ το καστ της ταινίας κατέβαινε έναν διάδρομο περικυκλωμένο από θαυμαστές.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, η συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo, φαίνεται να τον απωθεί την ώρα που η ίδια φαίνεται σοκαρισμένη όταν ο 26χρονος την αγγίζει.

Ο 26χρονος είχε δημοσιεύσει στο Instagram την Πέμπτη ότι ήταν «ελεύθερος μετά τη σύλληψή του» ωστόσο, την Παρασκευή το απόγευμα, δικαστήριο της Σιγκαπούρης τον κατηγόρησε για δημόσια ενόχληση.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή στη χώρα, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι σκοπεύει να δηλώσει ένοχος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 26χρονος, δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια κίνηση. Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «Troll Most Hated»,  συχνά εισβάλλει σε συναυλίες ή εκδηλώσεις.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περιλαμβάνονται βίντεο όπου διακόπτει άλλες εκδηλώσεις διασήμων, όπως όταν ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας της Katy Perry στο Σίδνεϊ τον Ιούνιο και σε συναυλία των The Chainsmokers τον Δεκέμβριο.

Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως 2.000 Σιγκαπουριανά δολάρια (περίπου 1.540 δολάρια ΗΠΑ ή 1.170 λίρες), με τους θαυμαστές της Αριάνα ΓΚράντε να ζητούν την απέλασή του.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεο του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νέο βίντεό του πυροδότησε φήμες για το εσωτερικό του Forest Lodge

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε πρόσφατο βίντεο του στα social media θεωρήθηκε ότι μοιράστηκε πλάνα από το εσωτερικό της νέας βασιλικής κατοικίας, όπου μετακόμισαν πριν λίγες ημέρες με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους
LIFO NEWSROOM
Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Διεθνή / Lady Gaga: «Χρειάστηκα ψυχιατρική φροντίδα» - Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του «A Star Is Born»

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στη μεγάλη οθόνη, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε παρασκηνιακά
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΤΑ

Διεθνή / Γαλλία: Σε κατ' οίκον περιορισμό «καταδικάστηκαν» γάτα και ιδιοκτήτρια μετά από καταγγελία γειτόνισσας

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στη Γαλλία, ανέφερε πως ο γάτος έμπαινε στον κήπο και κατέστρεφε τα φυτά της - Αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις για τη δικαστική απόφαση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο απόφασης, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Διεθνή / Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε σε σημείωμά της προς τα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗ ότι το δικό της σχέδιο είναι «αντιπρόταση», «εμπνευσμένη» από το αμερικανικό
LIFO NEWSROOM
Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Διεθνή / Τι συμβαίνει στο BBC: Πώς ένα εσωτερικό έγγραφο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Το BBC βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς θεσμικής αναταραχής, που δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο δημοσιογραφικό σφάλμα, αλλά αγγίζει τον τρόπο διοίκησης και τη σχέση του οργανισμού με την πολιτική εξουσία
LIFO NEWSROOM
ANTIFA ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ

Διεθνή / Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η Antifa: Ποιες δύο ελληνικές οργανώσεις χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές

Οι δύο αυτές ελληνικές οργανώσεις μπαίνουν στη λίστα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTOs) και τους Ειδικά Καθορισμένους Διεθνείς Τρομοκράτες (SDGTs)
LIFO NEWSROOM
 
 