Αργεντινή: Συμμορία μετέδωσε μέσω Instagram την δολοφονία 15χρονης και δύο γυναικών

Δύο νεαρές γυναίκες και ένα 15χρονο κορίτσι δολοφονήθηκαν με φρικτό τρόπο στην Αργεντινή, αφού είχαν προηγουμένως βασανιστεί από φερόμενους ως εμπόρους ναρκωτικών.

Το βασανιστήριο μεταδόθηκε ζωντανά σε κλειστή ομάδα στο Instagram, προκαλώντας αποτροπιασμό στη χώρα, η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια επίπεδα βίας που θυμίζουν Μεξικό ή Κολομβία.

Τα θύματα είναι η Μπρέντα ντελ Καστίγιο (20 ετών), η Μορένα Βέρντι (20 ετών) και η Λάρα Γκουτιέρες (15 ετών). Εξαφανίστηκαν την Παρασκευή, όταν δέχθηκαν πρόσκληση να συμμετάσχουν σε «σεξουαλικό πάρτι» με αμοιβή 300 δολαρίων. Αντί γι’ αυτό, κρατήθηκαν αιχμάλωτες, κακοποιήθηκαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Τα πτώματά τους βρέθηκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, θαμμένα κοντά στο σπίτι όπου κρατούνταν.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κίνητρο ήταν η εκδίκηση. Μία από τις νεαρές φέρεται να είχε κλέψει πακέτο κοκαΐνης από μέλος συμμορίας στη φτωχογειτονιά Villa 1-11-14 του Μπουένος Άιρες. «Ήθελαν να στείλουν μήνυμα: αυτό παθαίνει όποιος μου κλέβει ναρκωτικά», δήλωσε ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας, Χαβιέρ Αλόνσο.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Δύο από αυτούς φέρονται να είχαν πληρωθεί για να καθαρίσουν τον χώρο μετά το έγκλημα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE LAS TRES CHICAS EN LA MATANZA



Tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fueron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18)… pic.twitter.com/cqq72nUb6l — Clarín (@clarincom) September 25, 2025

Η είδηση πυροδότησε κύμα αγανάκτησης. Συγγενείς των θυμάτων, μαζί με φεμινιστικές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. «Μου την πήραν και θέλω να πληρώσουν για ό,τι έκαναν», δήλωσε η μητέρα της Μπρέντα ντελ Καστίγιο.

Δημοσιογράφοι και ειδικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση σηματοδοτεί κλιμάκωση. «Όταν οι ναρκέμποροι δείχνουν τέτοια σκληρότητα, όχι εναντίον ανταγωνιστών ή της αστυνομίας αλλά αθώων θυμάτων, σημαίνει ότι κάτι αλλάζει. Πρόκειται για επίδειξη δύναμης και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», τόνισε ο ερευνητικός δημοσιογράφος Χερμάν δε λος Σάντος.

Ακτιβιστές και εκπρόσωποι της Εκκλησίας προειδοποιούν ότι η εγκληματικότητα επεκτείνεται στις υποβαθμισμένες συνοικίες του Μπουένος Άιρες, όπου η φτώχεια και οι περικοπές κοινωνικών υπηρεσιών αφήνουν νέους ευάλωτους στη στρατολόγηση από συμμορίες.

Η καθολική επισκοπή του Σαν Χούστο, όπου ζούσαν τα θύματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Όταν το κράτος απουσιάζει, επιτρέπει σε μια κουλτούρα καταστροφής και θανάτου να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα».

Τοπικοί εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά συσσίτια δηλώνουν ότι δεν έχουν πια τα μέσα να προσφέρουν ασφαλείς χώρους στους νέους. «Χωρίς πόρους, είναι αδύνατο να ανταγωνιστούμε αυτά που προσφέρουν οι ναρκοσυμμορίες», είπε ένας ακτιβιστής, ζητώντας ανωνυμία λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Με πληροφορίες από Guardian