Αργεντινή: Σε κατ’ οίκον περιορισμό το ζευγάρι στο σπίτι του οποίου βρέθηκε πίνακας, κλεμμένος από τους Ναζί

Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν οι κληρονόμοι ενός πίνακα του 18ου αιώνα, ο οποίος κλάπηκε από τους Ναζί από έναν Εβραίο συλλέκτη στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και επανεμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αργεντινή.

Η αστυνομία της χώρας συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του έργου, το οποίο παραμένει άφαντο.

Η κόρη του Φρίντριχ Κάτγκιεν, αξιωματικού των SS που εγκαταστάθηκε στη Νότια Αμερική μετά τον Β΄ ΠΠ και πέθανε το 1978, καθώς και ο σύζυγός της, θα παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για 72 ώρες, όσο συνεχίζονται οι έρευνες, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία.

«Μέχρι τώρα, ο πίνακας δεν έχει βρεθεί και δεν έχει παραδοθεί στις αρχές» αν και έγιναν έρευνες σε διάφορα σπίτια που συνδέονται με την οικογένεια Κάτγκιεν, πρόσθεσε.

Το ζεύγος, που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατηγορείται για συγκάλυψη και παρεμπόδιση έρευνας, θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πρόσθεσε η εισαγγελία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Ο δικηγόρος τους διαβεβαίωνε ότι η κληρονόμος Πατρίσια Κάτγκιεν και ο σύζυγός της είναι στη διάθεση της Δικαιοσύνης αλλά αμφισβητεί την κατηγορία της «συγκάλυψης παραγεγραμμένου αδικήματος» και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων να αποφασίσουν για την τύχη του πίνακα.

Σύμφωνα με μία πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, αναμένεται να κατηγορηθούν για «απόκρυψη κλοπής στο πλαίσιο γενοκτονίας».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα τέλη Αυγούστου, όταν το «Πορτρέτο Κυρίας», του Ιταλού Τζουζέπε Γκισλάντι (1655-1743) εντοπίστηκε από την ολλανδική εφημερίδα AD σε φωτογραφία που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα κτηματομεσιτικό γραφείο και αφορούσε ένα ακίνητο στο Μαρ δελ Πλάτα, ένα θέρετρο σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτίως του Μπουένος Άιρες. Η αυθεντικότητα του πίνακα δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί όσο παραμένει άφαντος. Μέχρι τον Β΄ ΠΠ ανήκε στον Ολλανδό συλλέκτη Ζακ Γκούντστικερ, η συλλογή του οποίου λεηλατήθηκε από τους Ναζί. Ο πίνακας εικονίζει την Κοντέσα Κολεόνι και είναι ένας από τους περίπου 1.000 που είχε στην κατοχή του ο Γκούντστικερ, ο οποίος πέθανε το 1940.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ανέφερε πάντως ότι, στο πλαίσιο των διαφόρων ερευνών που έγιναν στα σπίτια των Κάτγκιεν και συγγενών τους, κατασχέθηκαν δύο άλλοι πίνακες που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενδέχεται να χρονολογούνται από το 1800, καθώς επίσης και διάφορα σχέδια και γκραβούρες. Τα έργα αυτά «θα αναλυθούν για να εξακριβωθεί η πιθανή σχέση τους με πίνακες που κλάπηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε.

Ο Κάτγκιεν ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην κυβέρνηση του Αδόλφου Χίτλερ και εγκαταστάθηκε στην Αργεντινή μετά τον Β΄ ΠΠ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters