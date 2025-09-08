ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποσχέθηκε να «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αργεντινή: Ο Μιλέι αναγνωρίζει την «καθαρή ήττα» του στις τοπικές εκλογές Facebook Twitter
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι / Φωτ: EPA
0

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αναγνώρισε χθες Κυριακή την «καθαρή ήττα» που υπέστη η παράταξή του στις κρίσιμες τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, μολαταύτα δεσμεύτηκε πως θα «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα», είπε ο κ. Μιλέι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα (νότια του Μπουένος Άιρες). Όμως «η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει», η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μετατοπιστεί «ούτε χιλιοστό», οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις «θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν», επέμεινε.

Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο, η παράταξη La Libertad Avanza του κ. Μιλέι περιορίζεται σε σχεδόν το 34% των ψήφων, έναντι του 47% που έλαβαν οι περονιστές του Fuerza Patria (κεντροαριστερά) στη μεγάλη επαρχία που περιβάλλει την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες, όπου είναι συγκεντρωμένο χονδρικά το ένα τρίτο όλου του εκλογικού σώματος της χώρας.

Ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς, ο οικονομολόγος Άξελ Κίτσιλοφ, άλλοτε υπουργός Οικονομίας, επανεκλέγεται κυβερνήτης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, αξίωμα το οποίο ασκεί από το 2019.

Ο Χαβιέρ Μιλέι βρίσκεται αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου και της πολιτικής του όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, καθώς άρχισε εκλογική περίοδος που μπορεί να καθορίσει την ισχύ της κυβέρνησής του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Διεθνή / Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει την αδελφή του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Διεθνή / Ιράν: Ο όρος για να δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του

Απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει: «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές»
LIFO NEWSROOM
Η «τελευταία προειδοποίηση» του Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

Διεθνή / Η «τελευταία προειδοποίηση» του Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της, αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη συμφωνία περί ανταλλαγής ομήρων
LIFO NEWSROOM
Διακοπές ίντερνετ σε Μέση Ανατολή και Ασία μετά από κομμένα υποθαλάσσια καλώδια

Διεθνή / Διακοπές ίντερνετ σε Μέση Ανατολή και Ασία μετά από κομμένα υποθαλάσσια καλώδια

​​​​​​​Microsoft και NetBlocks επιβεβαιώνουν βλάβες σε καλωδιακά συστήματα στην Ερυθρά Θάλασσα – Χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν και τα ΗΑΕ επηρεάστηκαν με χαμηλές ταχύτητες και διακοπές.
LIFO NEWSROOM
Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Διεθνή / Κάρλο Ακούτις: Πώς γίνεται κάποιος άγιος – και πώς ο πρώτος millennial άγιος το κατάφερε

Ο 15χρονος Κάρολο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006, αγιοκατατάχθηκε από τον Πάπα Λέοντα. Ακολουθώντας όλα τα στάδια της Καθολικής Εκκλησίας, έγινε ο πρώτος άγιος της γενιάς των millennials
LIFO NEWSROOM
Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Διεθνή / Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Η αστυνομία καταγγέλλει βία και οι διαδηλωτές μιλούν για καταστολή - Το πρώτο κύμα συλλήψεων σημειώθηκε μόλις 12 λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της πορείας
LIFO NEWSROOM
Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Διεθνή / Φωτιά στο κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο: Ο μεγαλύτερος ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου

Πέρα από την πρωτεύουσα, εκρήξεις συγκλόνισαν την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ, όπου σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς και την Κριβίι Ριχ, στόχος χτυπημάτων σε υποδομές μεταφορών και πόλης
LIFO NEWSROOM
 
 