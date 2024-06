Αργεντινή: Ο ακροδεξιός Μιλέι ετοιμάζεται να κλείσει την υπηρεσία κατά της έμφυλης βίας

Ο Χαβιέ Μιλέι, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής, ετοιμάζεται να διαλύσει το κυβερνητικό τμήμα που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, προκαλώντας μια έξαλλη αντίδραση από ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Κλαούντια Μπάρσια, επικεφαλής της υφυπουργείου για την προστασία κατά της έμφυλης βίας στην Αργεντινή, παραιτήθηκε την Πέμπτη με μια προειδοποίηση ότι η υπηρεσία σύντομα θα κλείσει. «Η υφυπουργός Προστασίας κατά της βίας λόγω φύλου… θα πάψει να υπάρχει», έγραψε η Μπάρσια στο Twitter, επιβεβαιώνοντας αργότερα στον Guardian ότι έλαβε την είδηση ​​την προηγούμενη μέρα.

Η απόφαση έρχεται καθώς η κυβέρνηση του Μιλέι μειώνει τις κρατικές δαπάνες και επιβάλλει σαρωτικά μέτρα λιτότητας σε μια προσπάθεια να βγάλει την Αργεντινή από την οικονομική της κρίση. Η χώρα υποφέρει από έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού στον κόσμο, με περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους να ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Πηγή στη γραμματεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ότι η κίνηση στοχεύει στον «εξορθολογισμό» του οργανισμού και στη «βελτιστοποίηση των πόρων», προσθέτοντας ότι «όλες οι αποστολές και τα προγράμματα» θα συνεχιστούν.

Ο οργανισμός επιβλέπει την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 144 και το πρόγραμμα Acompañar, το οποίο βοηθά όσους κινδυνεύουν από βία λόγω φύλου. Έχει ήδη αντιμετωπίσει περικοπές - οι δημόσιες δαπάνες για πολιτικές μείωσης της βίας λόγω φύλου ήταν 26,8% χαμηλότερες το πρώτο τρίμηνο του 2024 από ό,τι το 2023, σύμφωνα με ανάλυση των κυβερνητικών δεδομένων από την Πολιτική Ένωση για την Ισότητα και τη Δικαιοσύνη.

«Είμαστε αντιμέτωποι με μια πλήρη εξάλειψη των πολιτικών για την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο», δήλωσαν οι εργαζόμενοι του τμήματος, οι οποίοι αρχικά αριθμούσαν 600 αλλά μειώθηκαν σε 200, σε δήλωσή τους. Η Φερνάντα Ταρίκα, γιατρός και ιδρύτρια της ΜΚΟ Shalom Bait, η οποία υποστηρίζει θύματα έμφυλης βίας, είπε ότι η Αργεντινή βρίσκεται «στα χέρια ενός επικίνδυνου ανθρώπου». «Οι γυναίκες κινδυνεύουν», πρόσθεσε.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας, με τον αριθμό των γυναικοκτονιών να αυξάνεται κατά 11% πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του δικαστηρίου. Το τοπικό παρατηρητήριο Now They See Us έχει καταγράψει 78 γυναικοκτονίες φέτος, που αντιστοιχεί σε μία δολοφονία με βάση το φύλο κάθε 37 ώρες.

Η ένωση κρατικών εργαζομένων χαρακτήρισε την κίνηση «τεράστια οπισθοδρόμηση» και σημείωσε ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά από το 1992 που η Αργεντινή «δεν θα έχει έναν οργανισμό υπεύθυνο για την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προωθούν μια ζωή χωρίς βία και διακρίσεις, και υπέρ της ισότητα". Κάλεσε σε διαμαρτυρία ενάντια στην απόφαση την ερχόμενη Τρίτη.

Με πληροφορίες από Guardian