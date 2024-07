Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Οι θεωρίες συνωμοσίας που κατέκλυσαν το διαδίκτυο 

Δεν χρειάστηκαν παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα για να κατακλυστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας και παραλλαγές τους, σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνει το BBC σε εκτενές κείμενό του, άμεσα στα social media κυκλοφόρησαν σενάρια ποτισμένα με μίσος και για τις δύο πλευρές - το ίδιο γρήγορα κυκλοφόρησαν και memes με τις εικόνες του ματωμένου Τραμπ - που ούτως ή άλλως, απέδειξαν πως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει πάνω από όλα πώς να κάνει το καλύτερο σε κάθε περίσταση που βρίσκεται.

Φυσικά, το πρώτο από τα σενάρια που κυκλοφόρησαν δεν ήταν παρά το ότι όλο το γεγονός ήταν «staged», «σκηνοθετημένο».

Μέσα σε λίγα λεπτά από την είδηση ​​για την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η λέξη «έβγαινε» στα δημοφιλή του X στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι μια λέξη που έχει γίνει συνώνυμη με τις θεωρίες συνωμοσίας στο περιθώριο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συχνά για να δημιουργηθούν αμφιβολίες για μια επίθεση ή πυροβολισμό. Όμως τις τελευταίες 24 ώρες έχει πλημμυρίσει το timeline και αναρτήσεις γεμάτες με εικασίες χωρίς στοιχεία, μίσος και κακοποίηση έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο X.

Οι απόπειρες δολοφονίας κατά των προέδρων των ΗΠΑ ήταν στο παρελθόν μαγνήτες συνωμοσίας - η δολοφονία του Τζον Κένεντι τον Νοέμβριο του 1963, είναι η πιο γνωστή. Αυτό όμως που έχει ξεχωρίσει είναι πώς αυτή η φρενίτιδα κατέλαβε όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος.



Δεν περιορίζεται σε αφοσιωμένες ομάδες πολιτικών υποστηρικτών. Αντίθετα, προτάθηκε ενεργά στα feed «Για εσάς» των χρηστών καθώς προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι είχε συμβεί. Και συχνά δημοσιεύτηκε από χρήστες που έχουν αγοράσει το μπλε τικ, προσφέροντας στις αναρτήσεις τους μεγαλύτερη προβολή.

Όπως πάντα, οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν μερικές φορές με εύλογες ερωτήσεις και σύγχυση. Επικεντρώθηκαν σε υποτιθέμενες αστοχίες ασφάλειας, με πολλούς χρήστες να ρωτούν ευλόγως πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Πώς έφτασε ο δράστης στην ταράτσα; Γιατί δεν σταμάτησαν;

Σε αυτό το κενό όρμησε ένα κύμα δυσπιστίας, εικασιών και παραπληροφόρησης. «Φαίνεται πολύ σκηνοθετημένο», διάβασε μια ανάρτηση στο X που συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο προβολές. «Κανείς στο πλήθος δεν τρέχει ή πανικοβάλλεται. Κανείς στο πλήθος δεν άκουσε ένα πραγματικό όπλο. Δεν το εμπιστεύομαι. Δεν τον εμπιστεύομαι».

Το προφίλ λέει ότι ο χρήστης βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Ιρλανδίας. Έκτοτε φέρει ετικέτα με μια σημείωση στο X που επισημαίνει ότι ο πυροβολισμός ήταν πραγματικός.

Για άλλη μια φορά κοινοποιήθηκαν πλάνα και μαρτυρίες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της συγκέντρωσης, ο πανικός και ο φόβος εκείνων που βρίσκονταν εκεί έγιναν -τελικά- πολύ ξεκάθαροι.

Οι συνωμοσίες επιδεινώθηκαν από τις εξαιρετικές εικόνες που έχουν βγει από εκείνα τα αρχικά κλιπ. Συγκεκριμένα, μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως και τραβήχτηκε από τον επικεφαλής φωτογράφο του Associated Press στην Ουάσιγκτον, Έβαν Βούτσι, που δείχνει τον Τραμπ, με υψωμένη τη γροθιά, αίμα στο πρόσωπο και στο αυτί του, με τη σημαία των ΗΠΑ στο βάθος.

"The moment I heard the shots being fired, I knew that this was a moment in American history that had to be documented."



AP photojournalist Evan Vucci shares what it was like to capture the moment shots were fired at a rally where former President Donald Trump was injured. pic.twitter.com/F59xFqta8c