Θαμμένες κάτω από ένα πυκνό στρώμα ηφαιστειακής τέφρας εμφανίζονται πολλές περιοχές των νησιών που επλήγησαν από την έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου της Τόνγκα.

Όπως αποτυπώνουν οι δορυφορικές εικόνες του Δορυφορικού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT), η γη και τα δέντρα του μικρού νησιού Νομούκα είναι καλυμμένα με τέφρα.

NEWS📢 The NZ Government has released an update on New Zealand’s support to #Tonga ➡️https://t.co/8DfZIEQ1NS#NZAirForce #Force4NZ pic.twitter.com/966KZqKWvO