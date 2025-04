Ανήλικος Παλαιστίνιος πέθανε σε ισραηλινή φυλακή - Υποσιτισμό και κακουχίες, έδειξε η νεκροψία

Ο υποσιτισμός φέρεται να ήταν η κύρια αιτία θανάτου του 17χρονου Παλαιστίνιου Ουαλίντ Άχμαντ, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα στη φυλακή Megiddo του Ισραήλ, όπου κρατούνταν χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για περισσότερους από έξι μήνες.

Σύμφωνα με έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισραηλινό γιατρό Ντάνιελ Σόλομον, ο οποίος παρακολούθησε τη νεκροψία κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, ο Άχμαντ υπέφερε από ακραίο υποσιτισμό, είχε εμφανή σημάδια φλεγμονής του παχέος εντέρου και ψώρα. Η έκθεση δεν καταλήγει σε σαφή αιτία θανάτου, ωστόσο περιγράφει τον νεαρό κρατούμενο ως «σοβαρά αποδυναμωμένο», με ορατή απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας.

Ο Άχμαντ, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη γιατί έριξε πέτρες σε Ισραηλινούς στρατιώτες, κατέρρευσε στη φυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων κρατουμένων. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι οι αρχές αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα του Άχμαντ για ιατρική βοήθεια και καλύτερη διατροφή, από τον Δεκέμβριο τουλάχιστον.

Η Megiddo θεωρείται μία από τις πιο σκληρές ισραηλινές φυλακές, με μαρτυρίες για ανεπαρκή ιατρική περίθαλψη, υπερπληθυσμό και ανθυγιεινές συνθήκες. Πρώην κρατούμενοι έχουν περιγράψει επιδημίες ψώρας, βρώμικο νερό και τρόφιμα που παραμένουν εκτεθειμένα για ώρες.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Nadia Daqqa, δήλωσε ότι η νεκροψία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου στο Ινστιτούτο Abu Kabir, παρουσία του Δρ. Σόλομον, ο οποίος έλαβε σχετική άδεια από πολιτικό δικαστήριο. Η ίδια η ισραηλινή ιατροδικαστική υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη την έκθεσή της και δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό του Associated Press.

The prisoner Walid Khaled Ahmad, 17 years old, from the town of Silwad in Ramallah, who has died in the Israeli prison of Megiddo. pic.twitter.com/abaFA3qTxX