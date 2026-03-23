Ο Τραμπ έστησε άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου στους κήπους του Λευκού Οίκου

Ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου έχει τοποθετηθεί στους κήπους του Λευκού Οίκου, στην πιο πρόσφατη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αναδείξει τον αμφιλεγόμενο εξερευνητή ως θεμελιώδη ήρωα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος έβαλε το άγαλμα ύψους 4 μέτρων, που ζυγίζει έναν τόνο, έξω από το κτίριο γραφείων του Αϊζενχάουερ, στην λεωφόρο Πενσυλβάνια. Είναι αντίγραφο ενός μνημείου του Κολόμβου που κατεδαφίστηκε και πετάχτηκε στο εσωτερικό λιμάνι της Βαλτιμόρης από διαδηλωτές στην πόλη, εν μέσω των εκτεταμένων διαδηλώσεων κατά του ρατσισμού το 2020.

Το νέο άγαλμα κατασκευάστηκε το 2022 με θραύσματα του αρχικού μνημείου που ανασύρθηκαν από το λιμάνι. Στο βάθρο του αγάλματος υπάρχει η επιγραφή: «Καταστράφηκε στις 4 Ιουλίου 2020… Αναστηλώθηκε το 2022… Αφιερώθηκε εκ νέου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, 13 Οκτωβρίου 2025».

Το άγαλμα του Κολόμβου στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έγραψε σε επιστολή του προς τον Μπαζίλ Ρούσο, επικεφαλής του Conference of Presidents of Major Italian American Organizations, στο οποίο ανήκει το άγαλμα και το δάνεισε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ότι ο Κολόμβος «ήταν ο πρώτος Αμερικανός ήρωας και ένας από τους πιο γενναίους και διορατικούς άνδρες που περπάτησαν ποτέ πάνω στη γη».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι αισθάνεται «πραγματικά τιμημένος που αυτό το υπέροχο άγαλμα θα στέκεται πλέον στους κήπους του Λευκού Οίκου». Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Κολόμβος ήταν «ήρωας» και ότι ο Τραμπ θα φροντίσει να «τιμηθεί ως τέτοιος για τις επόμενες γενιές».

Ο Κολόμβος έχει από καιρό χαιρετιστεί ως ο ανακαλύπτης της Αμερικής, παρόλο που δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην ηπειρωτική Αμερική, φτάνοντας μέχρι τις Μπαχάμες. Ωστόσο, ο Κολόμβος είναι επίσης μια αμφιλεγόμενη ιστορική προσωπικότητα λόγω του ρόλου του ως εμπόρου σκλάβων και της υποδούλωσης και εξόντωσης των αυτοχθόνων πληθυσμών στην Καραϊβική, όπου πραγματοποίησε πολλά ταξίδια μεταξύ 1492 και 1504.

Οι τιμές που του έχουν απονεμηθεί έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες δικαιοδοσίες στις ΗΠΑ να αντικαθιστούν την Ημέρα του Κολόμβου με την αναγνώριση της Ημέρας των Αυτοχθόνων Λαών.

Στην προκήρυξή του για την Ημέρα του Κολόμβου το 2021, ο Τζο Μπάιντεν, τότε πρόεδρος, δήλωσε ότι ο τιμώμενος της γιορτής «εγκαινίασε ένα κύμα καταστροφής: βία εναντίον των αυτόχθονων κοινοτήτων, εκτοπισμό και κλοπή των πατρίδων των φυλών, την εισαγωγή και εξάπλωση ασθενειών, και άλλα».

Ωστόσο, η κληρονομιά του Κολόμβου εξακολουθεί να είναι σημαντική – η Περιφέρεια της Κολούμπια πήρε το όνομά της από αυτόν – και ο εξερευνητής από τη Γένοβα εξακολουθεί να τιμάται από ορισμένες ιταλοαμερικανικές ομάδες ως σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας.

Με πληροφορίες από Guardian

