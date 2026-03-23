ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Οι ΗΠΑ σε επαφή με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο – Το Ιράν διαψεύδει

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του προσώπου «για να μην τεθεί σε κίνδυνο», ενώ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «σε συμφωνία σε πολλά σημεία»

The LiFO team
The LiFO team
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε επαφή με ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο και ότι έχουν σημειωθεί συγκλίσεις σε βασικά ζητήματα, την ώρα που η Τεχεράνη διαψεύδει ότι διεξάγονται τέτοιες συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω απεσταλμένων του και αφορούν πρόσωπο με σημαντική επιρροή στο ιρανικό καθεστώς. Όπως είπε, δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του «για να μην τεθεί σε κίνδυνο», ενώ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «σε συμφωνία σε πολλά σημεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές φέρονται να συνδέονται με τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αν και δεν είναι σαφές αν έχουν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες. Πηγές αναφέρουν ότι τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία, μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επαφές με τον Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Ισραήλ δεν ανέμενε τόσο γρήγορη εξέλιξη των επαφών.

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αν και αναγνώρισε ότι χώρες της περιοχής επιχειρούν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Παράλληλα, πηγές με γνώση των επαφών αναφέρουν ότι δεν έχουν γίνει ακόμη άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσει διάλογος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συνάντηση σε τρίτη χώρα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι πυραυλικές δραστηριότητες και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Τεχεράνη.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και τις απειλές εκατέρωθεν για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι παραμένει ασαφές ποιος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, μετά τις απώλειες υψηλόβαθμων στελεχών και τη διακριτική στάση της ανώτατης ηγεσίας.

Παρά την αβεβαιότητα, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι τα πρόσωπα με τα οποία βρίσκονται σε επαφή διαθέτουν ουσιαστική επιρροή, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για το αν οι έμμεσες αυτές επαφές θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Axios

Διεθνή

Tags

0

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί η απειλή του Ιράν να καταστρέψει εγκαταστάσεις ύδρευσης θα μπορούσε να σημάνει καταστροφή για τις χώρες του Κόλπου

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε αναβολή επιθέσεων στο Ιράν για 5 ημέρες

Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ - «ΗΠΑ και Ιράν είχαν τις τελευταίες δύο ημέρες παραγωγικές συνομιλίες για τερματισμό των εχθροπραξιών» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social
THE LIFO TEAM
 
 