Απίστευτες εικόνες από την αμμοθύελλα σε Ιράκ και Κουβέιτ - Έκλεισαν αεροδρόμια, «αργία» στο δημόσιο

Αεροδρόμια έκλεισαν και δημόσιες υπηρεσίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους σήμερα, λόγω της πολλοστής αμμοθύελλας που έπληξε το Ιράκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα, προτού το φαινόμενο να κατευθυνθεί προς το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Στο Κουβέιτ, το διεθνές αεροδρόμιο ανέστειλε όλες τις απογειώσεις αεροσκαφών. Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ένα πυκνό νέφος σκόνης κάλυψε το Ριάντ, ενώ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι η θύελλα θα συνεχιστεί και τη νύχτα.

Η αμμοθύελλα καθώς «καταπίνει» την πόλη του Κουβέιτ - Φωτ.: Getty Images

Από τα μέσα Απριλίου το Ιράκ, μια από τις πέντε χώρες του κόσμου που θεωρούνται πιο «ευπαθείς» απέναντι στην κλιματική αλλαγή, έχει βιώσει τουλάχιστον οκτώ τέτοιες θύελλες σκόνης και άμμου. Σήμερα στη Βαγδάτη ένα γκρίζο σύννεφο σκόνης είχε καλύψει τους σχεδόν έρημους δρόμους. Στα νότια, κοντά στη Νατζάφ, οι κτηνοτρόφοι και τα κοπάδια τους βρέθηκαν περικυκλωμένοι από ένα, οικείο πλέον, πορτοκαλί νέφος.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σε όλο το Ιράκ πήγαν σε νοσοκομεία ζητώντας βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τα αναπνευστικά προβλήματα που εμφάνισαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας Σεΐφ αλ Μπαντρ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θύελλα θα κοπάσει σταδιακά.

Λόγω «των κακών κλιματικών συνθηκών και της βίαιης αμμοθύελλας» ο πρωθυπουργός Μουστάφα αλ Καζίμι διέταξε να κλείσουν οι δημόσιες υπηρεσίες, εκτός από τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης διακόπηκαν για λίγες ώρες οι πτήσεις, επειδή η ορατότητα δεν ξεπερνούσε τα 400 μέτρα. Το διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ανακοίνωσε απόψε ότι κλείνει για άλλη μια φορά «λόγω της πυκνής σκόνης» που επέστρεψε αργά το απόγευμα. Οι πτήσεις είχαν ανασταλεί και το πρωί.

Από τις δύο τελευταίες αμμοθύελλες που έπληξαν το Ιράκ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 10.000 χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, για ανθρώπους που πάσχουν από άσθμα, καρδιολογικές ή αναπνευστικές παθήσεις.

A new sandstorm hit Iraq on Monday, forcing the closure of airports, schools, universities and government offices across the country, officials said.



