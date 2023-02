Ανάμεσα σε 7.700 νεκρούς: Πατέρας κρατά το χέρι της νεκρής κόρης του

Βίντεο και φωτογραφίες από τους δύο σεισμούς που κατέστρεψαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7.700 ανθρώπους, δείχνουν διασώστες να σκάβουν με τα χέρια τους, πολυκατοικίες να γκρεμίζονται στο έδαφος μέσα σε δευτερόλεπτα και να καταρρέει ένα κάστρο που έστεκε για σχεδόν δύο χιλιετίες.

Αλλά είναι λίγες οι εικόνες που αποτυπώνουν πιο ξεκάθαρα το απόλυτο δράμα που εκτυλίσσεται στις δύο χώρες από εκείνη που έρχεται από την τουρκική περιοχή Καχραμανμάρας: πατέρας κρατά το χέρι της νεκρής του κόρης, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στα ερείπια.

Έχει κουρνιάσει στο έδαφος, ανάμεσα στα χαλάσματα. Ο Mesut Hancer αρνείται να αφήσει την 15χρονη κόρη του, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά τα 7,8 Ρίχτερ της Δευτέρας. Κοντά τους, ένας άνδρας με μία βαριοπούλα προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια άνοιγμα στα συντρίμμια.

This photo of a father in Kahramanmaraş, Turkey, holding the hand of his dead daughter, who died while stuck under the rubble, is truly one of the most heartbreaking things I’ve ever seen. pic.twitter.com/G45XJM1TkI