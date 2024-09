«Άνθρωποι θαμμένοι στην άμμο»: Το Ισραήλ βομβάρδισε «ζώνη ασφαλείας» με εκτοπισμένους στη Γάζα

Μάρτυρες στην περιοχή Χαν Γιουνίς περιέγραψαν σκηνές χάους μετά την ισραηλινή επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους ακόμη στην αλ-Μαουάσι στη Γάζα.

Η Άταφ αλ-Σαάρ, η οποία εκτοπίστηκε από τη νότια πόλη, Ράφα, και βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, δήλωσε ότι το χτύπημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα και προκάλεσε πυρκαγιά. «Οι άνθρωποι ήταν θαμμένοι στην άμμο. Τους ανέσυραν ως μέλη σωμάτων», είπε σε δημοσιογράφο του Associated Press.

Η περιοχή αλ-Μαουάσι έχει γεμίσει με Παλαιστίνιους που κοιμούνται σε σκηνές, από τότε που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε την παράκτια περιοχή ως «ζώνη ασφαλείας» κατά τη διάρκεια των χερσαίων εισβολών στη Χαν Γιουνίς και στη γειτονική Ράφα.

Israel massacred Palestinians sleeping in their tents at the Mawasi refugee camp in Khan Yunis. Rescue operations are ongoing, with at least 65 dead or injured.



And no, it’s not Israel’s first tent massacre. pic.twitter.com/YKTiATUZPh