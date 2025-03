Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών δηλητηρίασης παιδιών από φαιντανύλη στις ΗΠΑ

Μια νέα μελέτη που ανέλυσε δεδομένα οκτώ ετών καταγράφει εκρηκτική αύξηση των περιστατικών δηλητηρίασης από φαιντανύλη σε παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, αποκάλυψε ότι από το 2015 έως το 2023, πάνω από 3.000 περιπτώσεις μη θανατηφόρας δηλητηρίασης καταγράφηκαν σε παιδιά, με το ένα τρίτο αυτών να είναι ατυχήματα.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι αναφερόμενες περιπτώσεις αυξήθηκαν από 69 το 2015 σε 893 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 1.194% μέσα στην οκταετία.

Τι είναι η φαιντανύλη και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη;

Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές, έως και 100 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε για διαχείριση σοβαρού πόνου.

Ωστόσο, ακόμη και δύο χιλιοστόγραμμα φαιντανύλης – ποσότητα μικρότερη από έναν κόκκο αλατιού – μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα.

Το οπιοειδές αυτό διαδίδεται ανεξέλεγκτα στην παράνομη αγορά και συχνά αναμιγνύεται με χάπια όπως το Adderall ή το Xanax, που πωλούνται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χωρίς οι χρήστες να γνωρίζουν την επικίνδυνη σύνθεση.

Η μελέτη ανέλυσε περιστατικά μη θανατηφόρας δηλητηρίασης σε παιδιά ηλικίας 0-19 ετών που καταγράφηκαν σε 49 πολιτείες των ΗΠΑ.

Το 2023, το 44,6% των περιστατικών ήταν απειλητικά για τη ζωή, σε σύγκριση με μόλις 15,9% το 2015, δείχνοντας την κλιμάκωση της σοβαρότητας των περιστατικών.

Τα παιδιά ηλικίας 0-12 ετών εκτέθηκαν στη φαιντανύλη ακούσια στο 81,7% των περιπτώσεων, ενώ το 65,7% των εφήβων 13-19 ετών την κατανάλωσαν εσκεμμένα για μη ιατρικούς λόγους.

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα που επηρεάστηκε ήταν οι έφηβοι 13-19 ετών (58,9%), ενώ τα παιδιά 0-12 ετών αποτελούσαν το 41,1% των περιστατικών.

Ο κίνδυνος μέσα στο σπίτι – Πώς μπορεί να γίνει η έκθεση;

Μικρά παιδιά μπορεί να μπερδέψουν χάπια φαιντανύλης με καραμέλες ή φάρμακα και να τα καταπιούν.

Η έκθεση μπορεί να συμβεί ακόμα και μέσω δευτερογενούς επαφής – όπως η επαφή με υπολείμματα σκόνης φαιντανύλης σε ρούχα ή επιφάνειες.

Χρησιμοποιημένα διαδερμικά επιθέματα φαιντανύλης (patches) μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα εάν βρεθούν από παιδιά.

Ο Dr. Joseph Palamar από την Ιατρική Σχολή του NYU τονίζει ότι η πρόληψη και η ενημέρωση πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι:

«Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι έφηβοι μπορούν να αγοράσουν χάπια μέσω εφαρμογών, πιστεύοντας ότι πρόκειται για Adderall ή Xanax, ενώ στην πραγματικότητα περιέχουν φαιντανύλη», αναφέρει.

Ο Dr. David Deyhimy, ιατρικός διευθυντής της κλινικής Mymatclinic, εξηγεί γιατί η φαιντανύλη είναι τόσο θανατηφόρα: «Η ταχύτητα με την οποία επιδρά είναι εκπληκτική. Διαπερνά γρήγορα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, προσδένεται στους υποδοχείς οπιοειδών και προκαλεί καταστολή, αναλγησία και σοβαρή αναπνευστική καταστολή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη και θάνατο».

Ο Dr. Joshua Black, ερευνητής στο Rocky Mountain Poison & Drug Safety, τονίζει τη σημασία της ναλοξόνης, ενός φαρμάκου που μπορεί να αναστρέψει μια υπερδοσολογία από οπιοειδή: «Οι παρευρισκόμενοι βρίσκονται σε περίπου 40% των θανάτων που σχετίζονται με οπιοειδή. Είναι κρίσιμο να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν», εξηγεί.

Η έγκαιρη χορήγηση ναλοξόνης μπορεί να αποτρέψει την αναπνευστική καταστολή και να σώσει τη ζωή ενός ατόμου που έχει εκτεθεί σε φαιντανύλη.

Με πληροφορίες από Newsweek

