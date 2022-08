Άνδρας έφαγε κεμπάπ σε διαμαρτυρία vegan ακτιβιστών: «Είσαι αηδιαστικός»

Viral έχει γίνει το βίντεο με ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων να φωνάζουν σε έναν άνδρα, που πέρασε από μπροστά τους τρώγοντας κεμπάπ μπροστά τους, ενώ διαμαρτύρονταν στη Νέα Υόρκη.

Τα πλάνα, που αναρτήθηκαν από τον λογαριασμό @ViralNewsNYC στο Twitter, δείχνουν τον άνδρα να στέκεται μπροστά στους ακτιβιστές μασουλώντας σιωπηλά κρέας κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο Μανχάταν το Σάββατο.

«Είσαι αηδιαστικός. Ποιος νομίζεις ότι είσαι;», ακούγεται να του λέει ένας από τους διαδηλωτές. «Είσαι δειλός, είσαι απλά ένας γ****νος δειλός. Είσαι ένα σκουπίδι και ντροπιαστικός. Τι θα κάνω; Τίποτα, θα πεθάνεις από μόνος σου», συνέχισε.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν μια γυναίκα άρχισε να ουρλιάζει στο πρόσωπό του, όπως φαίνεται στο βίντεο, που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο προβολές στο Twitter. Δεν είναι σαφές τι είδους κρέας έτρωγε ο άνδρας.

«Νιώθεις καλά;», φωνάζει μία γυναίκα και του επιτίθεται φραστικά.

Άλλοι ακτιβιστές φάνηκαν να διασκεδάζουν, ωστόσο με το συμβάν και ακούγονται να γελάνε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά την οποία ακτιβιστές έχυσαν ψεύτικο αίμα έξω από καταστήματα Dior και Louis Vuitton και διαμαρτυρήθηκαν κατά της Nike για τη χρήση δέρματος καγκουρό.

In front of Nike in #NYC where animal rights activists were rallying in front. A man comes off the streets and starts mocking the activists and eats Shushka Bob in front of the activists. Activists start yelling at the man#pita #animals pic.twitter.com/puQ1I9EJlV