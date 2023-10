Άνδρας απειλεί να πυροδοτήσει βόμβα σε πλατεία της Βαρσοβίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολωνία, καθώς ένας άνδρας απειλεί να πυροδοτήσει βόμβα σε κεντρική πλατεία της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν από λίγο η αστυνομία απέκλεισε την πλατεία Πιλσούντσκι στην κεντρική Βαρσοβία λόγω απειλής για βόμβα. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ένας άνδρας σκαρφάλωσε σε ένα μνημείο της πλατείας και απειλεί να ανατιναχθεί.

«Μη πλησιάζετε, υπάρχει βόμβα», είπε ένας αστυνομικός σε δημοσιογράφο του πρακτορείου.

@SkyNewsBreak ⚡️Warsaw. Poland. A man carries a suspected bomb in the center of the capital, Warsaw, and threatens to blow himself up. pic.twitter.com/JHBKpQDWsC