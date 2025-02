Ανάλυση BBC: Γιατί ο Τραμπ θέλει να καταλάβει τη Γάζα και πόσο εφικτό είναι

Η πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «αναλάβουν» και να «αποκαταστήσουν» τη Γάζα, αφού πρώτα μετεγκαταστήσουν τους Παλαιστίνιους κατοίκους της, έχει προκαλέσει αναστάτωση στη διεθνής κοινότητα.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ και εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το μέλλον της Γάζας μετά τη σύγκρουση.

Στην ανάλυσή του, το BBC αναφέρει ότι η ασαφής πρόταση του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες, ανατρέποντας έτσι την ευρεία διεθνή συναίνεση για την ανάγκη ύπαρξης ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «αξίζει να δώσουμε προσοχή» στην ιδέα, αλλά αυτή έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από τα αραβικά έθνη και ορισμένους συμμάχους των ΗΠΑ.

REPORTER: You are talking tonight about the US taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation? TRUMP: I do see a long term ownership position pic.twitter.com/EbEI37jYDN

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο σε ένα πράγμα, αυτό είναι ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους απέτυχαν να επιλύσουν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, γράφει το BBC.

Σε βάθος δεκαετιών, πολλές ειρηνευτικές προτάσεις «έπεσαν στο τραπέζι» από διαφορετικούς Αμερικανούς προέδρους, αλλά ποτέ δεν έφεραν σταθερότητα στην περιοχή και οι εντάσεις αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε ήταν τα φρικτά αποτελέσματα.

Το BBC εκτιμά ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα προκύπτει από έναν απλό συλλογισμό που θα έκανε κάποιος που έκανε περιουσία στην αγοροπωλησία ακινήτων: Αν η Γάζα πρόκειται να ανοικοδομηθεί, ολοσχερώς σε ορισμένα σημεία, δεν έχει νόημα εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι να βρίσκουν καταφύγιο στα ερείπια.

Πράγματι, το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα είναι μνημειώδες. Στους δρόμους υπάρχουν ακόμη πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί και βουνά από συντρίμμια, ενώ πρέπει να επισκευαστούν οι γραμμές νερού και ρεύματος. Ακόμη, τα σχολεία, νοσοκομεία και καταστήματα θα πρέπει να ανοικοδομηθούν, σε ορισμένες περιπτώσεις από την αρχή.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση μπορεί να πάρει χρόνια και ενώ αυτό θα γίνεται, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να βρουν καταφύγιο κάπου αλλού.Ωστόσο, αντί να διερευνήσει τρόπους να τους κρατήσει κοντά στην πατρίδα τους, για παράδειγμα σε καταυλισμούς στο κεντρικό και νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο Τραμπ λέει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από Γάζα μόνιμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι κατά την απουσία τους, μια ειδυλλιακή, αμερικανικής ιδιοκτησίας «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» θα αναγεννηθεί από τις στάχτες, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για επενδύσεις και, τελικά, ένα μέρος για να ζήσουν «οι άνθρωποι του κόσμου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος της πρώτης θητείας του ανατρέποντας την πολιτική της χώρας στη Μέση Ανατολή, με ενέργειες όπως η μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και της αναγνώρισης της ισραηλινής κυριαρχίας στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν. Αλλά ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, η πρόσφατη πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα προκάλεσε τεράστια έκπληξη.

Όπως γράφει το BBC, κανένας πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ δεν σκέφτηκε ποτέ ότι η λύση της σύγκρουσης στη Γάζα θα περιλάμβανε την κατάληψη μέρους του παλαιστινιακού εδάφους από τις ΗΠΑ και την εκδίωξη του πληθυσμού του. Σε περίπτωση που αυτή η μετεγκατάσταση των Παλαιστινιών γίνει με τη βία, τότε αυτό θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι θα επέλεγαν πιθανότατα να εγκαταλείψουν τη Γάζα και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους αλλού, όπως έχουν κάνει περίπου 150.000 από τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρχουν άλλοι που είτε δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να φύγουν, είτε δεν θέλουν να αφήσουν πίσω της πατρίδα τους.

Μπορεί να μην υποστηρίζει δημοσίως την αναγκαστική απέλαση αμάχων από τη Γάζα, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ο Τραμπ ξεκάθαρα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να αποχωρήσουν.

DOOCY: Would Palestinians have the right to return to Gaza if they left during the rebuilding?



TRUMP: It would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return



(A reporter can be heard yelling, "It's their home, sir!") pic.twitter.com/NkYVY14Qe3