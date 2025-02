Ο Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να αποκτήσουν «τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνιοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις την Τρίτη, λέγοντας πως θέλει οι ΗΠΑ να αποκτήσουν «τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας «μακροπρόθεσμα», πρόταση που θα μπορούσε να «αλλάξει την ιστορία» κατά τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Βλέπω μια μακροπρόθεσμη θέση ιδιοκτησίας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «όλοι με τους οποίους έχω μιλήσει αγαπούν την ιδέα να αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το κομμάτι γης, να το αναπτύξουν και να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας με κάτι που θα είναι υπέροχο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την ιδέα οι κάτοικοι της Γάζας, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή από τον πόλεμο, να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, παρά την απόρριψη της ιδέας από το Αμάν, το Κάιρο και τους ίδιους τους Παλαιστίνιους.

Ο Τραμπ παραμέρισε τις αντιδράσεις από αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να τις πείσει. «Λένε ότι δεν πρόκειται να δεχθούν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο. «Εγώ λέω ότι θα το κάνουν».

Ο Νετανιάχου, που καθόταν στο πλευρό του αμερικανού προέδρου, χαμογέλασε με ικανοποίηση καθώς ο Τραμπ περιέγραφε αρχικά τις ιδέες του. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός απέσπασε επαίνους από τον Τραμπ. «Μπήκατε αμέσως στο θέμα», είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ. «Βλέπετε πράγματα που οι άλλοι αρνούνται να δουν. Λέτε πράγματα που άλλοι αρνούνται να πουν, και αφού πέσουν τα σαγόνια, οι άνθρωποι ξύνουν το κεφάλι τους και λένε, «ξέρετε, έχει δίκιο»». «Αυτό είναι το είδος της σκέψης που θα αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή και θα φέρει την ειρήνη», πρόσθεσε.

ΟΤραμπ επέμεινε ότι οι Παλαιστίνιοι θα συμφωνήσουν με την ιδέα του. «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν στη Γάζα. Άκουσα ότι η περιοχή ήταν πολύ άτυχη γι' αυτούς. Ζουν σαν την κόλαση. Η Γάζα δεν είναι ένα μέρος για να ζουν οι άνθρωποι και ο μόνος λόγος που θέλουν να επιστρέψουν, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι επειδή δεν έχουν εναλλακτική λύση».

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και θα κάνουμε δουλειά μ’ αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τη «φανταστική» συνάντησή του με τον Νετανιάχου. Παρομοίασε για ακόμη μια φορά τον παλαιστινιακό θύλακα με «εργοτάξιο κατεδάφισης».

