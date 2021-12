Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, γράφοντας ιστορία στην πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της διπλωματίας.

Η ανάληψη του ΥΠΕΞ Μπέρμποκ έρχεται μετά από ταραχώδεις μήνες, καθώς πάλευε να διαδεχθεί την Άνγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία. Όμως μετά από λάθη και μια κάπως αποτυχημένη προεκλογική εκστρατεία, τα όνειρα της για μια πράσινη καγκελαρία άρχισαν να ξεθωριάζουν.

