Αναβάλλεται η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Κίνα- λόγω του κατασκοπευτικού μπαλονιού

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάσισε να αναβάλει το επικείμενο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο μετά τον εντοπισμό ενός κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού παρακολούθησης πάνω από ευαίσθητες πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Μοντάνα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με το Reuters η Κίνα από την πλευρά της δήλωσε σήμερα ότι το «αερόπλοιο» προορίζεται για μετεωρολογικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς και εξέφρασε τη λύπη της που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

The Biden administration decided to postpone Secretary of State Antony Blinken’s upcoming trip to Beijing after detecting a Chinese surveillance balloon that was lingering at high altitude over sensitive nuclear sites in Montana https://t.co/KW42UMTcsP

Ο Μπλίνκεν επρόκειτο να έχει συναντήσεις στο Πεκίνο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτή θα ήταν η πρώτη ανάλογη επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη εδώ και πέντε χρόνια. Αλλά η παρουσία του μπαλονιού -το οποίο το Πεντάγωνο αποφάσισε να μην καταρρίψει- οδήγησε τους αξιωματούχους να αποφασίσουν ότι το να ταξιδέψει τώρα θα έστελνε λάθος μήνυμα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν από το Bloomberg να μην κατονομαστούν.

A Chinese spy balloon has been flying over the United States for a couple of days, U.S. officials said, one a defense expert estimates is equivalent to the size of three bus lengths https://t.co/BhcAHLUddz 1/5 pic.twitter.com/oMrJXNuwgz