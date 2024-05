Άμστερνταμ: Φιλοπαλαιστίνιος διαδηλωτής έπεσε στα κανάλια για να αποφύγει τη σύλληψη

Τουλάχιστον 125 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιστρατεύτηκαν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να διαλύσει τη διαμαρτυρία περίπου 2.000 ατόμων για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ συνεχίζουν για πέμπτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους με αίτημα την κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τη χθεσινή καταστολή των διαδηλώσεων την οποία καταδίκασαν οι εργαζόμενοι του ιδρύματος, κατηγορώντας το διοικητικό συμβούλιο ότι ενέκρινε την αστυνομική βία της αστυνομίας σε μη βίαιη διαμαρτυρία. Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο του Άμστερνταμ θα συγκληθεί εκτάκτως σήμερα το απόγευμα με μοναδική ατζέντα τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις.

Statement from UvA staff concerning @UvA_Amsterdam Executive Board’s responses to the Gaza Solidarity camps… ALT text in following tweets pic.twitter.com/mIMFj293Dd

Ένας διαδηλωτής προσπάθησε να σταματήσει μπουλντόζα που χρησιμοποίησε η ολλανδική αστυνομία για να διαλύσει καταυλισμό διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, πριν πηδήξει στο κανάλι για να αποφύγει τη σύλληψη.

A man tries to stop bulldozer used by Dutch police to break up a pro-Palestine protest camp at the University of Amsterdam, before jumping in canal to evade arrest pic.twitter.com/79fbDKVQtY