Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά συμφώνησε με τις δηλώσεις του διευθυντή της Moderna Στεφάν Μπανσέλ ότι μέσα σε ένα χρόνο θα υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε μιλώντας στο ABC News ότι «συμφωνώ ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή».

Ωστόσο, στη συνέχεια πρόσθεσε πως αυτό δε σημαίνει «ότι μεταλλάξεις δε θα συνεχίσουν να εμφανίζονται ή ότι θα μπορούμε να ζήσουμε τις ζωές μας χωρίς εμβολιασμούς. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε».

Όπως εκτίμησε ο κ. Μπουρλά «λόγω της διασποράς του ιού σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μεταλλάξεις και θα έχουμε εμβόλια που θα προστατεύουν τουλάχιστον για ένα χρόνο».

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε ετήσιους εμβολιασμούς» είπε χαρακτηριστικά.

