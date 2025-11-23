Πλημμύρες στην Αλβανία: Χωράφια γέμισαν νερό και γέφυρες γκρεμίστηκαν - Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες σπίτια

Πολλές περιοχές στην Αλβανία πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο.

Η σορός της 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

This afternoon, severe flooding following torrential rainfall in Kurbin, Lezhë County, northwestern Albania. pic.twitter.com/oYhvL6VMUH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 18, 2025

Prurjet e larta të Devollit kanë detyruar HEC-in e Moglicës të hapë portën e parë të emergjencës pasi niveli i ujit u rrit ndjeshëm pas disa ditësh reshjesh të forta Shirat kanë shkaktuar përmbytje e dëme në disa zona dhe autoritetet paralajmërojnë rritje të mëtejshme të prurjeve pic.twitter.com/WV3Gd6M2SH — JOQ Albania (@JoqAlbania) November 22, 2025

Bulqiza mbetet mes zonave më të prekura nga reshjet. Rruga që lidh qytetin e vjetër me atë të ri është përmbytur plotësisht dhe qarkullimi është pezulluar. Banorët thonë se nuk po ndërhyhet nga autoritetet, ndërsa probleme të ngjashme janë raportuar edhe më parë në zonë. pic.twitter.com/eLt9fsB6rD — JOQ Albania (@JoqAlbania) November 21, 2025

Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος.

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε στον Τύπο.

Περίπου 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.

Albania hit by severe floodshttps://t.co/7fsN1lE0VM — DTT-NET English (@dtt_net_english) November 21, 2025

Po slunečném úvodu listopadu přišly přívalové deště 🌧️⛈️



A s nimy do měst lokálni záplavy a bahno pic.twitter.com/affm3lnM78 — Čech ❤️ Albánii 🇨🇿🇦🇱 (@doalbanie) November 18, 2025

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Χθες εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ.

Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.