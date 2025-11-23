ΔΙΕΘΝΗ
Πλημμύρες στην Αλβανία: Χωράφια γέμισαν νερό και γέφυρες γκρεμίστηκαν - Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες σπίτια

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: X
Πολλές περιοχές στην Αλβανία πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο.

Η σορός της 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος.

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε στον Τύπο.

Περίπου 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Χθες εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ.

Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.

 
 
 
