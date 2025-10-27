ΤECH & SCIENCE
Αλβανία: Ο Έντι Ράμα «ανακοίνωσε» πως η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης είναι έγκυος με 83 «παιδιά»

Η Ντιέλα παρουσιάστηκε ως ψηφιακή βοηθός τον Ιανουάριο και η κυβέρνηση την όρισε επισήμως ως «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης» τον Σεπτέμβριο

Αλβανία: Ο Έντι Ράμα «ανακοίνωσε» πως η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης είναι έγκυος σε 83 «παιδιά»
Φωτ: EPA, αρχείου
Σε μια δήλωση που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον αλλά και αρκετό χιούμορ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αποκάλυψε πως η ψηφιακή υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, Ντιέλα, είναι «έγκυος με 83 παιδιά».

Η αναφορά έγινε με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς ο Ράμα παρουσίαζε την επόμενη φάση του κυβερνητικού προγράμματος για την ενσωμάτωση της AI στη δημόσια διοίκηση.

Στην πραγματικότητα, τα «83 παιδιά» αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψηφιακούς βοηθούς που θα διατεθούν στα μέλη του αλβανικού κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος θα διαθέτει έναν προσωπικό AI βοηθό, ο οποίος θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, θα συνοψίζει τις συζητήσεις και θα παρέχει επιχειρηματολογικές προτάσεις.

«Αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε στην αίθουσα, το παιδί αυτό θα σας ενημερώσει τι ειπώθηκε και ποιον πρέπει να αντικρούσετε», είπε χαμογελώντας ο Ράμα, μιλώντας στο Berlin Global Dialogue.

Η Ντιέλα, η πρώτη ψηφιακή υπουργός στον κόσμο

Η Ντιέλα, που στα αλβανικά σημαίνει «ο ήλιος», δημιουργήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριακής Κοινωνίας της Αλβανίας (AKSHI) και παρουσιάστηκε ως ψηφιακή βοηθός τον Ιανουάριο του 2025. Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση την όρισε επισήμως ως «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης», καθιστώντας την Αλβανία την πρώτη χώρα παγκοσμίως που εντάσσει σύστημα AI σε κυβερνητικό θώκο.

Η κίνηση αυτή θεωρείται τολμηρή προσπάθεια να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, αλλά παράλληλα εγείρει ερωτήματα για το νομικό και ηθικό πλαίσιο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση.

Η διεθνής συζήτηση για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης

Το πείραμα της Αλβανίας έρχεται σε μια περίοδο έντονης παγκόσμιας συζήτησης γύρω από την AI. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, πολιτείες των ΗΠΑ όπως το Οχάιο πρότειναν νομοθεσία που απαγορεύει την αναγνώριση δικαιωμάτων ή «γάμου» σε τεχνητά όντα, αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για το πού πρέπει να μπαίνουν τα όρια της τεχνολογίας.

