«Αλαζόνα δισεκατομμυριούχο» αποκάλεσε τον Ίλον Μασκ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Νέο μέτωπο άνοιξε ο Ίλον Μασκ αυτή την φορά με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας.

Ο Ίλον Μασκ καταφέρθηκε εναντίον του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι σήμερα, αφού δικαστήριο της χώρας ζήτησε από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ να κατεβάσει βίντεο από την επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε εκκλησία στο Σίδνεϊ, ενώ παράλληλα κατήγγειλε ότι η δικαστική απόφαση σημαίνει ότι οποιαδήποτε χώρα θα μπορεί “να ελέγχει το διαδίκτυο”.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας ζήτησε από το Χ να μην εμφανίζει προσωρινά βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα 16χρονος έφηβος σε εκκλησία. Στα βίντεο αυτά φαίνεται ο νεαρός να μαχαιρώνει έναν Ασσύριο επίσκοπο την ώρα της λειτουργίας που μεταδιδόταν απευθείας μέσω του διαδικτύου.

Ο Μασκ τόνισε ότι στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης θα ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη μπλοκάρει τις αναρτήσεις αυτές για τους Αυστραλούς χρήστες, όμως ο Αυστραλός επίτροπος αρμόδιος για την ασφάλεια του διαδικτύου εκτίμησε ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από το Χ καθώς είναι ιδιαίτερα βίαιο.

«Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία σε όλη τη Γη;», διερωτήθηκε ο Μασκ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στον Αλμπανέζι και πρόσθεσε: «Ανησυχούμε για το γεγονός ότι αν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χώρα μπορεί να λογοκρίνει περιεχόμενο για ΟΛΕΣ τις χώρες, κάτι που ζητεί ο Αυστραλός ‘επίτροπος για την ασφάλεια του διαδικτύου’, τότε τι σταματά οποιαδήποτε χώρα να ελέγξει ολόκληρο το διαδίκτυο;» «Ήδη λογοκρίναμε το εν λόγω περιεχόμενο στην Αυστραλία», εν αναμονή της έφεσης, τόνισε ο Μασκ.

I’d like to take a moment to thank the PM for informing the public that this platform is the only truthful one https://t.co/EM0lF6n7SC