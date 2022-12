Ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν μπογιές στην Σκάλα του Μιλάνου

Ακτιβιστές για την αλλαγή του κλίματος στην Ιταλία πέταξαν σήμερα μπογιές στην είσοδο της διάσημης όπερας La Scala του Μιλάνου πριν από την πρεμιέρα της σεζόν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Τους τελευταίους μήνες, αυτοαποκαλούμενοι ακτιβιστές για το περιβάλλον πετούν μπογιές σε έργα διάσημων καλλιτεχνών, σε μουσεία και γκαλερί.

Το κίνημα Ultima Generazione (Τελευταία Γενιά) δήλωσε ότι είναι υπεύθυνο για τις διαμαρτυρίες στο Μιλάνο.

Η παρέμβαση έγινε την ίδια ημέρα που το Μιλάνο γιορτάζει τον προστάτη του με δημόσια αργία, λίγες ώρες πριν η όπερα εγκαινιάσει τη σεζόν 2022-23 με μια παράσταση του Μπόρις Γκοντούνοφ, του Ρώσου συνθέτη Μόντεστ Μουσόργκσκι.

Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα για την επίθεση, καθώς η όπερα ενήργησε άμεσα για να προσπαθήσει να καθαρίσει το κτίριο εγκαίρως, πριν την αποψινή εορταστική εκδήλωση.

Στη σημερινή πρεμιέρα είναι προσκεκλημένοι μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Ο βανδαλισμός θεωρήθηκε αρχικά ότι σχετίζεται με διάφορες προγραμματισμένες διαμαρτυρίες για την αύξηση του ενεργειακού κόστους στην Ιταλία ή με την απόφαση να ανέβει μια ρωσική όπερα με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Environmental activist from the 'Last Generation' (Ultima Generazione) smear with paint the facade of La Scala theatre during a group's action in Milan on December 7, 2022, aiming at raise awareness about climate change on the day of La Scala's new season's opening. For @afpphoto pic.twitter.com/AGJez8PXry