Αιθιοπία: Τουλάχιστον 28 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Τουλάχιστον 28 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, καταλήγοντας στα νερά ποταμού στη νότια Αιθιοπία, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Κίντο Ντιντάγε, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα. Οι περιφερειακές αρχές αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Facebook ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 28 πτώματα και 19 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, συμπληρώνοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στον τόπο της τραγωδίας.

