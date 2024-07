Αιθιοπία: Τουλάχιστον 257 νεκροί μετά από κατολίσθηση - Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για 500

Τουλάχιστον 257 είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών από τη φονική κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αιθιοπία.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε τη Δευτέρα σε δυσπρόσιτη περιοχή στη νότια Αιθιοπία, με τον ΟΗΕ να αναφέρει πως ενδέχεται ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί στους 500. «Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, οι κάτοικοι σκάβουν κυρίως με γυμνά χέρια ή με φτυάρια καθώς δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.

»Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί έως και τους 500 θανάτους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίδουν οι τοπικές αρχές», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) σε έκθεση για την κατάσταση στη χώρα.

@EthioRedCross extends heartfelt condolences to families affected by the devastating landslide in South Ethiopia's Gofa Zone. 229 lives lost, 13 survivors receiving medical care, and hundreds displaced. #Ethiopia #GofaZone #RedCross pic.twitter.com/vGzH44nRSN — Ethiopian Red Cross Society (@EthioRedCross) July 24, 2024

Ο επικεφαλής της Ocha στην Αιθιοπία Πολ Χάντλεϊ, μιλώντας την Τετάρτη στο BBC, εξήγησε ότι η μεταφορά «βαρέων σκαπτικών οχημάτων στην περιοχή είναι πρόκληση, ειδικά λόγω της κατάστασης των δρόμων». Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, ο δρόμος πρόσβασης στο σημείο της καταστροφής είναι χωρίς ασφαλτόστρωση για δεκάδες χιλιόμετρα.

«Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας, μαζί με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, οριστικοποιεί σχέδιο εκκένωσης» περισσοτέρων των 15.500 ανθρώπων που ζουν σε περιοχές «οι οποίες κινδυνεύουν ιδιαίτερα από νέες κατολισθήσεις και πρέπει να εκκενωθούν άμεσα», σημειώνει το Ocha. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται «τουλάχιστον 1.320 παιδιά κάτω των πέντε ετών και 5.293 γυναίκες, έγκυοι και θηλάζουσες».

Στην περιοχή σημειώθηκαν σφοδρές και μεγάλες σε διάρκεια βροχοπτώσεις την Κυριακή το βράδυ, ενώ τ Δευτέρα το πρωί, πολλές κατοικίες επλήγησαν από μια πρώτη κατολίσθηση, πριν ακολουθήσει μία δεύτερη που έθαψε στη λάσπη πολλούς κατοίκους που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν τους πληγέντες.

Ethiopia Twin Landslide: Over 200 People Dead | Rescuers Dig With Bare Hands



Watch For The Latest Updates.#TNDIGITALVIDEOS #Landslide #EthiopiaLandslide #Ethiopia pic.twitter.com/r9b1EHvatJ — TIMES NOW (@TimesNow) July 24, 2024