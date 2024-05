Αγία Πετρούπολη: Λεωφορείο έπεσε στον ποταμό - Επτά νεκροί

Ένα λεωφορείο «βούτηξε» στον ποταμό στην Αγία Πετρούπολη, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων.

Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Μόικα της Αγίας Πετρούπολης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, το βράδυ της Παρασκευής, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Horrifying footage shows the moment a bus crashed off a bridge and into the Moyka River in Saint Petersburg, Russia.



Local media reported that at least five people died, with four “seriously injured”. Around 20 people were on board at the time of the crash.



The driver's wife… pic.twitter.com/sOAI6ztcsX