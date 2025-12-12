Αγωγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ από οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς - Τι ζητούν

Αμερικάνικες οργανώσεις προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς κατέθεσαν αγωγή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να «παγώσει» το σχέδιο κατασκευής αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, μέχρι να προηγηθεί αρχιτεκτονικός έλεγχος και έγκριση από το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το Associated Press, το National Trust for Historic Preservation προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το έργο προωθείται με «φαστ τρακ» διαδικασίες, παραβιάζοντας τόσο τον Νόμο περί Διοικητικών Διαδικασιών όσο και τον Νόμο Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής των ΗΠΑ.

Η οργάνωση κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπερέβη τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, καθώς δεν ζήτησε την απαιτούμενη έγκριση του Κογκρέσου για ένα έργο τέτοιας κλίμακας και σημασίας, ενώ παρέκαμψε τις καθιερωμένες ιστορικές και αρχιτεκτονικές αξιολογήσεις.

Ντόναλντ Τραμπ: Κατεδάφισε την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με τις πρωτοβουλίες του στο αμερικάνικο Προεδρικό Μέγαρο, καθώς προχώρησε στην κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου χωρίς τις συνήθεις ομοσπονδιακές διαδικασίες. Παράλληλα, απέλυσε τους αρχικούς αρχιτέκτονες του έργου, με την υπό σχεδίαση αίθουσα να εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από την Ανατολική Πτέρυγα πριν την κατεδάφιση.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Λευκός Οίκος χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, υποστηρίζοντας πως μέχρι σήμερα επίσημες εκδηλώσεις γίνονταν σε προσωρινές τέντες στον εξωτερικό χώρο, με προβλήματα σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε ακόμη ένα μέτωπο σύγκρουσης γύρω από τις παρεμβάσεις του προέδρου στον ιστορικό χαρακτήρα του Λευκού Οίκου.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα περιλαμβάνει η αίθουσα χορού

Η πιο φιλόδοξη από όλες τις αλλαγές είναι η νέα Αίθουσα Χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «απολύτως απαραίτητη» για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και δεξιώσεων ξένων ηγετών. Το έργο, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να χωρά «999 άτομα» – ένας αριθμός που ο ίδιος επέλεξε για «συμβολικούς λόγους».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την πλήρη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας. Οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος δείχνουν έναν χώρο που θυμίζει έντονα την πολυτελή αίθουσα του Mar-a-Lago, του ιδιωτικού resort του Τραμπ στη Φλόριντα. Η κατεδάφιση μέρους της Ανατολικής Πτέρυγας ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press