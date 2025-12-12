Ντόναλντ Τραμπ: Τερματίζει το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους πολίτες από την Αιθιοπία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα πως τερματίζει το καθεστώς προσωρινής προστασίας (Temporary Protected Status – TPS) για τους πολίτες της Αιθιοπίας που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική γνωστοποίηση στο Federal Register, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έκρινε, έπειτα από επανεξέταση των συνθηκών στη χώρα και διαβούλευση με αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες, ότι η Αιθιοπία «δεν πληροί πλέον τα κριτήρια» για τη διατήρηση του συγκεκριμένου καθεστώτος.

Το TPS παρέχει προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας σε υπηκόους χωρών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες συνθήκες. Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης σημαίνει ότι χιλιάδες Αιθίοπες μετανάστες στις ΗΠΑ θα χάσουν τη νομική τους προστασία, εκτός αν εξασφαλίσουν άλλο καθεστώς παραμονής.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει ή καταργήσει αντίστοιχα προγράμματα προσωρινής προστασίας και για υπηκόους άλλων χωρών.

Ντόναλντ Τραμπ: Όταν αποκάλεσε «σκουπίδια» τους μετανάστες από Σομαλία

Υπενθυμίζεται πως προσφάτως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαπολύσει σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

«Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα, όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν είναι να τρέχουν γύρω-γύρω και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», πρόσθεσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Με πληροφορίες από Reuters

