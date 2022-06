Άγνωστη έδωσε σε πτήση 100$ σε δύο αδελφές που ήταν πρόσφυγες- 23 χρόνια αργότερα, την βρήκαν για να την ευχαριστήσουν

Η Άιντα Ζουγκέι ήταν περίπου 12 ετών όταν μαζί με την 17χρονη αδελφή της έφυγαν ως πρόσφυγες από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Στο αεροπλάνο, μια άγνωστη έκανε κίνηση που δεν ξέχασαν ποτέ. Έπειτα από 23 χρόνια, κατάφεραν να την βρουν για να την ευχαριστήσουν.

Ήταν το 1999, όταν σε πτήση από το Άμστερνταμ προς τις ΗΠΑ, η Άιντα Ζουγκέι και η αδελφή της, Βάνια Κοντίνο, κάθισαν δίπλα σε μια άγνωστη γυναίκα. Εκείνη τους έδωσε έναν φάκελο και τις έβαλε να υποσχεθούν ότι δεν θα τον ανοίξουν προτού αποβιβαστούν.

Έκπληκτες μέσα στον φάκελο βρήκαν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, 100 δολάρια και ένα μήνυμα που έμεινε για πάντα στην καρδιά τους.

«Προς τα κορίτσια από τη Γιουγκοσλαβία. Λυπάμαι τόσο που ο βομβαρδισμός της χώρας σας έχει προκαλέσει στην οικογένειά σας προβλήματα. Ελπίζω η διαμονή σας στην Αμερική να είναι ασφαλής και ευχάριστη. Καλώς ήρθατε στην Αμερική, παρακαλώ χρησιμοποιείστε το αυτό για να σας βοηθήσει εδώ. Μια φίλη από το αεροπλάνο», είχε γράψει η άγνωστη στον φάκελο, υπογράφοντας μόνο με το μικρό της όνομα, Τρέισι.

Η Άιντα Ζουγκέι κράτησε τον φάκελο και την τελευταία δεκαετία έκανε ό,τι μπορούσε για να βρει αυτή την γυναίκα. Απευθύνθηκε σε ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες, μίλησε με δημοσιογράφους, έκανε ανάρτηση στο Reddit.

Τον προηγούμενο μήνα, οι προσπάθειές της απέδωσαν. Αρχικά, οργανώσεις για πρόσφυγες ανάρτησαν ένα βίντεο στο οποίο η Ζουγκέι ζητούσε πληροφορίες για αυτή τη γυναίκα. Ακολούθησε ρεπορτάζ του CNN και τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.

