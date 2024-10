Αγγλία: Βουλευτής γρονθοκόπησε πολίτη όσο ήταν πεσμένος στο έδαφος μετά από συνεδρίαση για την κοινοτική ασφάλεια

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αγγλία ένα βίντεο στο οποίο βουλευτής των Εργατικών φαίνεται να γρονθοκοπεί επανειλημμένα έναν άνδρα, όσο εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 26 Οκτωβρίου, με πρωταγωνιστή τον Μάικ Άμεσμπερι, που εκπροσωπεί την περιοχή Runcorn and Helsby, στα περίχωρα του Λίβερπουλ, στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Πάνω από μία κάμερα κατέγραψε το συμβάν, δείχνοντας τον Άμεσμπερι να ρίχνει γροθιά σε έναν άνδρα με τον οποίο συνομιλούσε. Αφότου το θύμα έπεσε στο έδαφος, ο Βουλευτής των Εργατικών συνέχισε να το χτυπά, μέχρι που επενέβησαν δύο περαστικοί.

Αφότου οι δύο άνδρες είχαν χωριστεί, ο 55χρονος Αμεσμπέρι ακούγεται να λέει, απευθυνόμενος στον άνδρα που ξυλοκόπησε, «Τώρα δε θα με απειλήσεις ξανά, δε θα απειλήσεις ξανά έναν βουλευτή».

Έπειτα, ο ίδιος ο Άμεσμπερι επικοινώνησε με την αστυνομία και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί μαζί τους.

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, μερικές ώρες νωρίτερα ο Άμεσμπερι συμμετείχε σε συνεδρίαση για την κοινοτική ασφάλεια, καθώς θεωρούσε ότι είχε πέσει θύμα stalking.

Μετά από τη δημοσίευση του βίντεο, το Εργατικό κόμμα δήλωσε ότι ανέστειλε τη συμμετοχή του Άμπεσμπερι στο κόμμα «εν αναμονή έρευνας».

Όταν ερωτηθείς για το περιστατικό, ο ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σοκαρισμένος.

«Έχω δει το βίντεο, είναι σοκαριστικό», είπε, προτού συνεχίσει.

