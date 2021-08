Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και Ταλιμπάν για μια ομαλή μετάβαση εξουσίας, λίγο μετά την προέλαση των ισλαμιστών μαχητών στα περίχωρα της Καμπούλ.

Σύμφωνα με το CNN, οκτώ με εννέα εκπρόσωποι των Ταλιμπάν από το Κατάρ βρίσκονται μέσα στο προεδρικό μέγαρο για τις συνομιλίες.



Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκάνι, φέρεται να αποσύρεται, παραδίδοντας την εξουσία στους Ταλιμπάν, στο πλαίσιο μιας «ομαλής μετάβασης» προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άμαχοι.

«Χαοτικό τέλος σε μια πολύχρονη και τεράστια επένδυση σε αίμα και χρήμα» χαρακτήρισε στο ραδιόφωνο του BBC τη μετάβαση προς μια νέα διοίκηση υπό τους Ταλιμπάν, ο Αφγανός δημοσιογράφος Μπιλάλ Σαουάρι.





Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για «ειρηνική» κατάληψη της εξουσίας, με τον Αφγανό υπουργό Εσωτερικών να διαβεβαιώνει τους πολίτες πως «δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου. Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».



Ήδη, έχει αρχίσει η «διαρροή» υψηλά ιστάμενων προς στο εξωτερικό. Στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι εθεάθησαν να βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και σύμβουλοι του προέδρου, περιμένοντας για μια πτήση προς το εξωτερικό - άγνωστο το πού.





Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν διεμήνυσε πως «θα σεβαστούμε τα δικαιώματα των γυναικών. Η πολιτική μας είναι πως οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία».

Πρόσθεσε πως, σύμφωνα με όσα πρεσβεύουν οι ίδιοι «κανείς δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα. Χρειαζόμαστε ταλέντο και ικανότητα, χρειαζόμαστε όλους εσάς, να μείνετε στη χώρα και να συμμετέχετε ενεργά».

Χάος στην Καμπούλ

Η αμηχανία διαδέχτηκε την ανησυχία για τους πολίτες που κατέκλυσαν τους δρόμους της αφγανικής πρωτεύουσας προκειμένου να επιστρέψουν σπίτια τους, εν μέσω εξελίξεων.

Capital Kabul right now, Traffic blocked, everyone is in a hurry and are rushing to their homes.#Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/QqDXwUm5c7