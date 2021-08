Η τελευταία πτήση ενός C-17 από το αεροδρόμιο της Καμπούλ σήμανε και επισήμως το τέλος του μακροβιότερου πολέμου των ΗΠΑ.

Οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας από το Αφγανιστάν, μετά από είκοσι χρόνια παραμονής, με την τελευταία πτήση να αναχωρεί από την Καμπούλ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους άφησαν το Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν - των ισλαμιστών που ανέτρεψαν στα τέλη του 2001, όταν εισέβαλαν στη χώρα.

VIDEO: US completes withdrawal from Afghanistan.



The United States' 20-year war in Afghanistan comes to an end, with celebratory gunfire ringing out in Kabul as the final US troops depart pic.twitter.com/ywjJYqZNpL