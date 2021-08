Οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) το Πεντάγωνο.

Έπειτα από 20 χρόνια, τερματίστηκε και επίσημα η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης, στρατηγός Κένεθ ΜακΚένζι, έκανε την ανακοίνωση την ώρα που η τελευταία πτήση αναχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από την Καμπούλ έβγαινε από τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν.

«Είμαι εδώ για να ανακοινώσω την ολοκλήρωση της αποχώρησής μας από το Αφγανιστάν και τον τερματισμό της αποστολής για την απομάκρυνση Αμερικανών, πολιτών άλλων τρίτων κρατών και ευάλωτων Αφγανών», ανακοίνωσε ο ΜακΚένζι.

The Pentagon confirms that US forces have now all left Afghanistan https://t.co/0owIs36xqa pic.twitter.com/mkR7TZ3d2X