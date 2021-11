Έφηβες ποδοσφαιρίστριες από το Αφγανιστάν έφτασαν στη Βρετανία, με πτήση από το Πακιστάν, χάρη στη βοήθεια ενός ραβίνου από τη Νέα Υόρκη, μιας αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου και της Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ.

Το αεροπλάνο, που μίσθωσε η Καρντάσιαν, μετέφερε πάνω από 30 έφηβες και τις οικογένειές τους- περίπου 130 ανθρώπους συνολικά- στο Λονδίνο. Τώρα, θα μείνουν για δέκα ημέρες σε καραντίνα, προτού αρχίσουν τη νέα ζωή τους στη Βρετανία.

Στο δύσκολο εγχείρημα για τη διάσωση των κοριτσιών, από 13 έως 19 ετών, βοήθησαν, πέρα από την Καρντάσιαν, η Λιντς Γιουνάιτεντ και ο ραβίνος Μόσε Μαργκαρέτεν.

Great mission accomplished team landed safely in UK 🇬🇧 🛬 Now, time to get as much support as possible to help them in their resettlement process. 130 people made it safe. Thanks to everyone 🙏💪✈️🛬 pic.twitter.com/y5zYWAbVdD