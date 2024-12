Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν: 46 νεκροί, κυρίως γυναίκες και παιδιά

Οι αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην ανατολική επαρχία Πάκτικα του Αφγανιστάν προκάλεσαν τον θάνατο 46 ατόμων, κυρίως γυναικών και παιδιών, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Το περιστατικό εντείνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι τα θύματα των βομβαρδισμών σε τέσσερις τοποθεσίες της περιοχής Μπαρμάλ ήταν πρόσφυγες, ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν.

Οι πακιστανικές αρχές, ανώνυμα, ανέφεραν στο Associated Press ότι οι επιθέσεις της Τρίτης στόχευαν σε στρατόπεδο εκπαίδευσης και σε αντάρτες. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), Μοχάμεντ Χουρασάνι, υποστήριξε ότι 50 άτομα, μεταξύ των οποίων 27 γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν, χαρακτηρίζοντάς τους «άοπλους πρόσφυγες» που διέφυγαν στο Αφγανιστάν λόγω παλαιότερων πακιστανικών επιχειρήσεων.

Το TTP, που είναι στενός σύμμαχος των Αφγανών Ταλιμπάν, δημοσίευσε φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν παιδιά που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς.

