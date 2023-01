Αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ: Στους 67 οι νεκροί- Βίντεο με τις «τελευταίες στιγμές» πριν από τη συντριβή

Τουλάχιστον 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή αεροσκάφους στην Ποχάρα του Νεπάλ, στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία της χώρας τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

«31 σοροί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Α.Κ. Τσέτρι, προσθέτοντας ότι άλλα 36 πτώματα βρέθηκαν στη χαράδρα όπου το αεροσκάφος συνετρίβη.

#BREAKING Death toll from Nepal plane crash rises to at least 67: police pic.twitter.com/UzmE4I7pPZ