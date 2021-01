Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε σήμερα τον στόχο της να εμβολιάσει το 70% των ενηλίκων έως «το τέλος του καλοκαιριού», μετά την ανακοίνωση για μια αύξηση 30% στο πρώτο τρίμηνο των παραδόσεων εμβολίων από την AstraZeneca, η οποία είχε προηγουμένως κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις.

«Θέλουμε το 70% των ενηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν εμβολιαστεί έως τα τέλη του καλοκαιριού», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, επιβεβαιώνοντας τον στόχο αυτό που είχε ανακοινώσει τη 19η Ιανουαρίου.

Επιπλέον, η επικεφαλής της Κομισιόν απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε αγώνα ταχύτητας για να εμβολιάσει τον πληθυσμό της κατά του νέου κορωνοϊού πιο γρήγορα από άλλες χώρες, επισημαίνοντας πως είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία σε αυτό το στάδιο της πανδημίας.

«Νομίζω ότι ο μοναδικός αγώνας ταχύτητας στον οποίο βρισκόμαστε είναι εκείνος ενάντια στον ιό και ενάντια στον χρόνο», είπε η φον ντερ Λάιεν στη γερμανική τηλεόραση, προσθέτοντας πως συμφώνησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ότι η παραγωγή εμβολίων από τη Βρετανία και την ΕΕ θα διανεμηθεί και στις δύο περιοχές.

Νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η AstraZeneca αναμένεται να παραδώσει στην ΕΕ 40.000.000 δόσεις το πρώτο τρίμηνο. Αρχικά, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι θα προχωρήσει σε παραδόσεις μειωμένες κατά 60% από τα 80.000.000 που αναμένονταν μέχρι το τέλος Μαρτίου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και πίεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να διασφαλίσει τις δόσεις τις οποίες έχει προαγοράσει.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.