Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Για όλους εσάς που ρωτάτε, δεν είμαι παρών στην τελετή ορκωμοσίας», ανέφερε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, παρότι χθες δεσμεύτηκε για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.